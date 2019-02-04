Любовь и деньги: как легко воспользоваться энергетикой новолуния в феврале 2019

Как легко воспользоваться энергетикой новолуния / akspic.ru

Новолуние в феврале 2019 дает возможность каждому желающему встретить свою Большую Любовь. Благоприятно это время и для реализации финансовых вопросов.

Главред выяснил, когда начинается новолуние в феврале 2019 и как правильно воспользоваться его энергетикой.

Когда новолуние в феврале 2019

В этом месяце выпадает новолуние на 4 февраля. Новолуние в феврале 2019 в Украине начинается в 23.03 по киевскому времени.

Это новолуние совпадает с китайским Новым годом 2019.

Новолуние в феврале 2019: что делать

Перед новолунием главное – подвести итоги и наметить планы. Нужно раздать долги, очистить дом (в том числе с помощью очищающих ритуалов). Это лунные сутки, когда нужно проявлять милосердие и заботиться о карме.

Общение с новыми партнерами вряд ли будет плодотворным, зато день отлично подходит для общения с родственниками.

Новолуние в феврале 2019 – наилучшее время все детально распланировать и разложить по полочкам.

Новолуние в феврале 2019: любовный гороскоп

Читайте такжеНоволуние: что нельзя делать и что нужноАстролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, что это новолуние отлично подходит для решения любовных вопросов. По его словам, 5 февраля – как нельзя лучше подходит для тех, кто хочет встретить Большую любовь.

Новолуние в феврале 2019: финансовый гороскоп

В этом происходит рождение новой энергии.

"Солнце 4-5 февраля будет в секстете к Меркурию, что сулит большие возможности, удачные покупки (особенно в плане недвижимости) и период, прекрасный для торговли и заключения контрактов", – рассказал Росс.

Читайте такжеНоволуние: когда и как правильно загадать желаниеТакже он советует 5 февраля создать бизнес-план на ближайшие месяцы – он будет успешным и легко реализуется

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