Гороскоп на неделю 4-10 февраля: астролог назвал три кризисных дня

4 февраля 2019, 05:53

Начало недели будет благоприятным, следует быть осторожными в последних три дня.

гороскоп
На этой неделе нас ждет три кризисных дня

На этой неделе идеальное время, чтобы заняться поиском второй половинки для выстраивания будущей совместной жизни на долгие годы вперед. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"В понедельник, 4 февраля, Венера изменит свой знак Зодиака и войдет в Козерога и до конца месяца будет оставаться там. Венера – это планета любви, а Козерог – знак серьезных отношений. Поэтому, начиная с 4 числа, сложится благоприятное время не для мимолетных романов и интрижек, а для длительных серьезных отношений", - сказал он.

Читайте такжеВосточный гороскоп на 2019 год: что звезды сулят всем знакам в год СвиньиПо словам Росса, 5 февраля - день очень благоприятный, особенно для тех, кто хочет встретить Большую любовь.

"5 числа будет Новолуние, будет происходить рождение новой энергии. Солнце 4-5 февраля будет в секстете к Меркурию, что сулит большие возможности, удачные покупки (особенно в плане недвижимости) и период, прекрасный для торговли и заключения контрактов. Также 5 февраля советую создать бизнес-план на ближайшие месяцы – он будет успешным и легко реализуется", - отметил астролог.

6-7 февраля – время, блестяще подходящее для посещения творческой музы, отметил Росс.

"В эти дни могут быть созданы настоящие шедевры искусства. Удачными в эти дни будут также выставки и презентации. Также отлично подойдет это время для посещения концертов, продвижения своих музыкальных произведений в чартах, выпуска нового альбома или выкладывания его в интернет", - рассказал эксперт.

"Однако это будет не очень хорошее время для покупок, поскольку ваши траты в эти дни могут оказаться неоправданными. Так как Луна будет в соединении с Нептуном, будет сохраняться опасность обманов и "разводилова", - добавил Росс.

Читайте такжеФартовые Водолеи и невезучие Козероги: гороскоп на февраль-2019 для всех знаков ЗодиакаС 8 февраля и до конца недели, по словам Росса, будет сохраняться довольно кризисный период.

"Марс, планета катастроф, будет в соединение с Ураном, что может значить возникновение неожиданных ситуаций и повышенную травмоопасность. Кроме того, есть большой риск разругаться в эти дни с близкими людьми, что в последствии даже может привести к разрыву отношений. Также возможны скандалы и конфликты между бизнес-партнерами и брачными партнерами", - заявил астролог.

"Особенно все эти споры и конфликты могут разгореться по поводу финансовых дел, потому что 12 февраля Марс из знака Овна перейдет в знак Тельца. А Телец – это всегда символ денег, потому возможны различные разборки из-за денег. Также это весьма опасный период для банков и магазинов, потому что могут быть серьезные ограбления. Вообще, в эти дни усугубится криминогенная ситуация", - резюмировал он.

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