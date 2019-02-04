"Чтоб не профукать деньги": во сколько и как нужно правильно отмечать Китайский Новый год 2019

Как встречать китайский Новый год 2019 / Info-Vsem.Ru

Праздновать Новый год 31 декабря – профукивать деньги, так как это "неправильная" дата. На самом деле делать это нужно в ночь с 4 на 5 февраля, и делать это правильно. Тогда и год будет удачным и прибыльным, рассказали астрологи.

Когда китайский Новый год 2019

Согласно лунно-солнечному календарю, в Китае Новый год 2019 наступает 5 февраля 2019 года. И продлится празднование до 20 февраля, то есть 15 дней. Подробнее читайте в нашем материале Китайский Новый год 2019: когда наступает и как отмечать.

Китайский Новый год 2019: как отмечать правильно

Ранее Главред писал о том, что одеть на Новый год, маникюре, макияже и прочих женских секретах. Хозяйка года любит наряды яркие и эксцентричные.

Выбирая платье на Новый 2019 год, отдавайте предпочтение нарядам желтого, золотого, терракотового, коричневого, шоколадного и апельсинового цветов.

Подойдет и черный цвет – земляной. Так что всегда будет актуальными маленькое черное платье с красивой золотой брошкой, рассказала дизайнер Анастасия Декомба. Подробнее читайте в материале Дизайнер посоветовала, в чем встречать год Свиньи.

Китайский Новый год 2019: во сколько встречать

"Советую в одиннадцать вечера поднять бокалы и загадать желание. Новый год по восточному стилю всегда начинается в новолуние, а в новолуние всегда следует загадывать самые сокровенные мечты и желания. Подчеркиваю – в 23.00", – рассказал астролог Влад Росс.

Он советует подбирать наряд желтых и оранжевых цветов, а также по возможности подобрать к ним золотые украшения.

"Вообще, золотой в этом году будет благоприятным. Новый год лучше встречать в кругу близких и родных, потому что свинья – это семейное животное. На этот Новый год лучшей идеей для подарка будет копилка в форме свинки", – рекомендует Росс.

О том, что должно быть на новогоднем толе 2019 – читайте в нашем материале Астролог рассказал, когда и как правильно встречать Китайский новый год.

Гороскоп на 2019 год по восточному календарю и не только

В китайском гороскопе 12 знаков — Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Что ждет в этом году каждого из них — читайте в нашем материале Восточный гороскоп на 2019 год: что звезды сулят всем знакам в год Свиньи.

Гороскоп на 2019 год по дате рождения

Известный астролог Павел Глоба уже составил новый гороскоп, в котором спрогнозировал ряду знаков Зодиака в наступающем 2019 году успех и удачу в большинстве начинаний.

А астролог Влад Росс рассказал Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.

Также Влад Росс рассказал Главреду, что волна финансового кризиса в конце 2019 года практически неотвратима.

Славянский гороскоп на 2019 год

Если по китайскому гороскопу 2019 год будет Годом Свиньи, то по славянскому календарю это Год Парящего Орла. О том, что в 2019-м ожидать всем представителям славянского годослова — читайте в нашем материале Год Парящего Орла: что ждет славян по гороскопу 2019 года.

Напомним, астрологи рассказали, когда Украину ждет "фантастический расцвет". Эксперты вычислили самые сильные года для нашей страны.

Ранее астролог рассказала, что ждет Крым. Полуостров не станет украинским, полагает эксперт.

Также астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе. Эксперты вычислили, когда в России начнется разрушение существующей системы.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

Кроме того, известная ясновидящая сказала, в каком году Украина должна расцветать. По словам собеседницы, проблемы в украинском государстве должны продолжаться на протяжении семи лет.

Поздравления с Новым годом 2019 – Годом Свиньи

Главред собрал лучшие идеи поздравлений с Новым годом 2019 в прозе и не только в нашем материале Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых и детей и открытки с Новым годом Свиньи.

А вот еще несколько поздравлений с китайским Новым годом 2019:

Снова в небе фейерверки,

Снова праздник наступил,

Яркий Новый год китайский

Свой приход провозгласил.

Ты зажги фонарик алый,

Чтоб злых духов отпугнуть,

Сделай шаг навстречу счастью

И продолжи жизни путь!

***

Не китайцы мы, но все же,

Их Новый год отметим тоже!

Ну а чего же не отметить?

Ведь праздник, я прошу заметить!

Давайте фикус мы нарядим,

И платье лучшее погладим,

В бокал шампанского нальем,

И праздновать скорей начнем!

***

В зодиаке друг за другом

Звери движутся по кругу,

И как Новый год придет

Выступит один вперед!

Кто на этот раз, смотри –

Ты глаза свои протри,

Вот змея уже шагает,

С Новым годом поздравляет!

***

Hе будет пусть у вас тревог гнетущих

Долой безрадостный прогноз!

Желаем, чтобы Китайский год грядущий

Одни лишь радости вам всем принес!

***

Пусть зло тебя всегда обходит стороной,

Пусть сегодня салют шумит над страной,

И каждому исполненья желаний в году,

И удачи большую и яркую звезду.

***

Поздравлю, моя верная подруга,

С новым годом в феврале тебя,

И пусть далеко мы друг от друга,

Приветик шлю тебе смской любя!

Также Главред уже писал, как оригинально поздравить коллег с Новым годом на корпоративе и не только. А еще больше поздравлений с праздниками читайте в нашем материале Короткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открытках.

Также мы публиковали поздравления с Новым годом на украинском языке 2019 – подробнее читайте в материале Віншування на Різдво 2018 та патріотичні привітання з Різдвом і Новим роком.