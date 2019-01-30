Китайский Новый год 2019: когда наступает и как отмечать

Когда и как отмечают китайский Новый год 2019 / 2019-god.com

В ночь с 31 декабря на 1 января Украина и многие другие страны (включая Россию и Корею) отметили Новый год 2019.

Многие встречали праздник в желтом и без свинины на столе, ведь нынешний год – год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю. Но в Китае Новый год 2019 празднуется намного позже.

Когда китайский Новый год 2019

Согласно лунно-солнечному календарю, в Китае Новый год 2019 наступает 5 февраля 2019 года. И продлится празднование до 20 февраля, то есть 15 дней.

Читайте такжеГороскоп 2019 на любой вкус: что сулят каждому из нас Свинья и Парящий ОрелЭти дни считаются официальными выходными в стране. То есть практически весь Китай уходит на каникулы.

Китайский Новый год: традиции

Отмечать праздник принято весело и с размахом.

Главным цветом Нового года в Китае считается красный: китайцы уверены, что этот цвет приносит богатство и достаток. Недаром подарочные конверты с деньгами – у них всегда красного цвета.

Накануне дома устраивают генеральную уборку.

На праздничный стол помимо традиционных китайских блюд часто ставят букет живых нарциссов – как символ благодарности и для привлечения счастья и удачи. Хозяйки почуют семью:

блюдами из риса и лапши (символизируют достаток и долголетие, причем макаронины нельзя откусывать – а то никакого долголетия),

мандаринами (символизируют золото – достаток, желательно, чтобы их было 8),

печеньями с предсказаниями.

В последний день празднования Нового года 2019 в Китае на улицах зажигают красные фонарики.

Ранее Главред писал о том, что одеть на Новый год, маникюре, макияже и прочих женских секретах. Хозяйка года любит наряды яркие и эксцентричные.

Выбирая платье на Новый 2019 год, отдавайте предпочтение нарядам желтого, золотого, терракотового, коричневого, шоколадного и апельсинового цветов.

Подойдет и черный цвет – земляной. Так что всегда будет актуальными маленькое черное платье с красивой золотой брошкой, рассказала дизайнер Анастасия Декомба. Подробнее читайте в материале Дизайнер посоветовала, в чем встречать год Свиньи.