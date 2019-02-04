Астролог рассказал, когда и как правильно встречать Китайский новый год

4 февраля 2019, 06:36

Новый год лучше отмечать не 1 января, а 4 февраля, уверен Влад Росс.

Новый год_Рождество_стол_еда
Астролог Влад Росс объяснил, почему неправильно встречать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января / 1zoom.ru

Астролог Влад Росс считает, что все люди, которые встречали Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, просто профукали деньги.

"1 января как первый день года – это весьма абстрактная дата. По сути, мы встречаем непонятно что, а не новый год. Этот день не подкреплен абсолютно никаким астрономическим событием", - отметил астролог в комментарии Главреду.

Поэтому, по словам Росса, правильнее встречать Восточный или Китайский новый год, который в этот раз будет наступать в ночь с 4 на 5 февраля. Однако новый год начнется не в полночь, а в 23.00 4 февраля.

Читайте такжеВосточный гороскоп на 2019 год: что звезды сулят всем знакам в год Свиньи"Советую в одиннадцать вечера поднять бокалы и загадать желание. Новый год по восточному стилю всегда начинается в новолуние, а в новолуние всегда следует загадывать самые сокровенные мечты и желания. Подчеркиваю – в 23.00", - заявил он.

Астролог также рассказал, как правильно встречать Восточный новый год.

"Наряд следует подобрать в желтых и оранжевых цветах, можно также использовать золотые украшения. Вообще, золотой в этом году будет благоприятным. Новый год лучше встречать в кругу близких и родных, потому что свинья – это семейное животное. На этот Новый год лучшей идеей для подарка будет копилка в форме свинки", - рассказал Росс.

Читайте такжеФартовые Водолеи и невезучие Козероги: гороскоп на февраль-2019 для всех знаков ЗодиакаВ ночь с 4 на 5 февраля эксперт не советует есть свинину, поскольку это будет год Желтой Земляной Свиньи.

"Готовьте праздничные мясные блюда в этот раз из ягненка или утки. Отлично, если на вашем праздничном столе будут желуди как украшение, а также блюда с трюфелями – это то, что традиционно очень любят свинки. Также замечательно подойдут разного рода салаты и зелень", - резюмировал Росс.
 

 

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