Как приготовить солянку: лучшие рецепты солянки

20 февраля 2019, 06:00

Солянку можно готовить на мясном, рыбном и грибном бульоне.

Собраны лучшие рецепты солянки
Главред собрал лучшие рецепты солянки / Скриншот видео с youtube.com

Солянка: история блюда

Блюдо солянка — достояние русской кухни, его авторство приписывают крепостным поварам или их господам. Раньше солянку называли селянкой, поскольку это блюдо в старину ели жители сел.

Солянка достаточно жирное блюдо, оно выполняло роль первого, второго и закуски, считалось блюдом бедняков, которые любили пить водку, и поэтому третье его название — похмелка.

Солянка классическая готовится на насыщенном бульоне — может быть мясным, рыбным или грибным. В зависимости от вида бульона выделяют три вида этого блюда — мясная солянка, рыбная солянка и грибная солянка.

Главред решил посоветовать, как приготовить разные виды солянки — солянка сборная мясная, солянка с копченостями, солянка рыбная, а также собрал лучшие рецепты солянки.

Лучшие рецепты солянки

Солянка сборная мясная

Ингредиенты необходимые для приготовления мясной сборной солянки: 2,5 литра мясного бульона, 200 граммов вареного мяса из бульона, 100 граммов буженины, 100 граммов варено-копченой ветчины, 100 граммов вареного языка, 2 сосиски, 1 сарделька, 1,5 столовых ложки томатной пасты, 2 соленых огурца, 2 головки лука, 2 лавровых листа, 10 штучек перца черного горошком, 0,5 чайной ложки сахара, зелень, оливки и маслины без косточек, каперсы, лимон, сметана, соль — по вкусу, растительное или сливочное масло.

Как приготовить солянку сборную мясную

Нарежьте мясо, буженину, ветчину, язык, сосиски и сардельку на небольшие кубики. Порежьте лук мелким кубиком и обжарьте на масле. Потом добавьте в обжаренный лук томатную пасту и сахар, влейте 3-4 ложки бульона и все доведите до кипения.

Нарежьте соленые огурцы небольшим кубиком. Порезанные огурцы и обжаренный лук с томатной пастой отправьте в кипящий бульон и все варите около 10 минут.

Читайте такжеТесто на пиццу: лучшие простые рецепты основы для пиццыПосле этого добавьте в бульон нарезанные мясо, буженину, ветчину, язык, сосиски и сардельку, черный перец горошком, соль и варите солянку 7-10 минут.

За 5 минут до готовности блюда положите лавровый лист, а потом — достаньте. Когда солянка сварится, ее нужно оставить в кастрюле накрытой крышкой на 10-15 минут.

В каждую тарелку с солянкой перед подачей выкладывают оливки, маслины, каперсы и лимон, нарезанный тонкими ломтиками, а зелень и сметану подают отдельно.

Солянка с копченостями

Ингредиенты, которые необходимы для приготовления солянки с копченостями: 1,5 литра мясного бульона, 1 головка лука, 2 соленых огурца, 2 столовые ложки томатной пасты, 200 граммов копченого куриного филе, 150 граммов копченой колбасы, 150 граммов охотничьих колбасок, 150 граммов маслин, 1 лавровый лист, соль, черный молотый перец, зеленый лук, укроп, лимон, сметана — по вкусу, растительное масло.

Как приготовить солянку с копченостями

Нарежьте лук мелким кубиком, а соленые огурцы — немного крупнее. В кастрюле обжарьте лук на растительном масле, добавьте огурцы и томатную пасту, а потом все перемешайте и влейте процеженный бульон. Накройте кастрюлю крышкой и варите ингредиенты на протяжении 10 минут.

Читайте такжеТесто на пельмени: первоклассные рецептыМелко нарежьте копчености, немного поджарьте и отправьте в кастрюлю, все посолите и варите еще около 10 минут. За 5 минут до конца варки положите лавровый лист, а в конце приготовления — заберите из кастрюли.

Порежьте маслины кольцами, зелень мелко порубите и добавьте в солянку. Потом оставьте блюдо настояться на протяжении 15-20 минут. Перед подачей в солянку добавляют лимон и сметану.

Праздничная рыбная солянка

Ингредиенты, необходимые для приготовления рыбной солянки: 700 грамм любой красной рыбы, 2,5 литра воды, 3 головки лука, 1 морковка, половина болгарского перца, 2 помидора, 2 столовые ложки томатной пасты, 1 лимон, 300 грамм маслин, 2 лавровых листа, 10 штучек перца черного горошком, растительное масло и черный молотый перец, соль, зелень — по вкусу.

Как приготовить рыбную солянку

Доведите до кипения воду, в кипяток положите перец черный горошком, помидоры и рыбу. Когда вода закипит — снимите шум, посолите бульон и положите очищенную целую луковицу. Бульон должен покипеть около 10 минут.

За 5 минут до готовности бульона положите лавровый лист, а в конце приготовления не забудьте забрать его из кастрюли.

Порежьте лук, морковку и болгарский перец мелким кубиком. Потом обжарьте лук, добавьте в него морковку, все перемешайте и продолжайте жарить. После этого добавьте к ингредиентам порезанный перец и дальше все жарьте. Позже положите к овощам томатную пасту, перемещайте ингредиенты и жарьте еще 1-1,5 минуты.

Из готового бульона достаньте помидоры, а в кастрюлю добавьте зажарку. Солянка после кипения должна вариться еще около 10 минут. Сваренные помидоры очистите, натрите на мелкой терке и отправьте в кастрюлю. Когда солянка закипит, снимите ее с огня и накройте крышкой.

Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецептыМелко нарежьте зелень. Половину лимона порежьте дольками, а из еще одной половины — выдавите сок.

Добавьте лимонный сок и маслины в кастрюлю, всыпьте перец, еще раз доведите солянку до кипения, а потом снимите с огня и дайте настояться около 10 минут.

Перед подачей добавьте в каждую тарелку с солянкой зелень и дольки лимона.

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