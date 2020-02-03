Как сделать вкуснейший грибной крем-суп и суп-пюре: быстрые рецепты

Простой грибной суп-пюре дома можно приготовить с шампиньонами и курятиной.
Грибной суп готовится как из свежих грибов, так и из сушеных - можно сделать крем-суп, а можно - суп-пюре.
Между крем-супом и супом-пюре есть одно, но очень важное отличие - после приготовления ингредиентов для первого вида супа на этапе взбивания вливают жирные сливки, а в ингредиенты для второго нужно добавить бульон.
Главред решил объяснить, как готовятся разные виды супа из грибов, и собрать вкуснейшие и быстрые рецепты.
Вкуснейший и быстрый суп грибной, рецепт №1
Простой грибной суп-пюре - с плавленым сыром и сушеными грибами
Ингредиенты:
- Овощи - 3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица;
- 1 плавленый сырок;
- Одна горсть сушеных грибов;
- Соль, перец - по вкусу;
- Бульон.
Быстрый рецепт - грибной суп с плавленым сыром: как приготовить блюдо
Натрите морковь, а лук - порежьте мелким кубиком. Поджарьте овощи и отправьте в кастрюлю. После этого добавьте в кастрюлю очищенный и порезанный картофель, влейте бульон и все посолите и поперчите.
Грибы замочите, а потом промойте нарежьте и отправьте к остальным ингредиентам. Простой грибной суп из сушеных грибов нужно варить до того момента, пока не сварится картофель.
Измельчите ингредиенты супа блендером. Порежьте или натрите плавленый сыр и отправьте к измельченным ингредиентам. Потом все можно еще раз взбить блендером или просто тщательно перемешать, чтобы масса стала однородной.
Быстрый суп-пюре грибной будет намного вкуснее, если его подать с сухариками. Сухарики можно купить или приготовить дома. Суп можно украсить зеленью.
Грибной суп вкуснейший и быстрый, рецепт №2
Простой грибной крем-суп из шампиньонов
Ингредиенты:
- 200 г картофеля;
- 2 куриных филе;
- 2,5 л воды;
- 400 г шампиньонов;
- 2 луковицы;
- 30 г сливок (жирность - 20%);
- 2 плавленых сырка;
- Сливочное масло, зелень, соль - по вкусу.
Простой грибной суп с сыром - что понадобится для бульона:
- Луковица;
- Морковка;
- Лавровый лист;
- Соль.
Быстрый рецепт - как приготовить грибной суп из шампиньонов
Положите филе в кастрюлю, залейте водой, положите очищенный лук и очищенную морковь и отварите бульон. Мясо должно быть почти готовым. За 5 минут до конца приготовления бульона положите в кастрюлю лаврушку, а потом не забудьте вытащить.
Потом можно приступать к приготовлению ингредиентов для приготовления крем-супа. Лук очистите и порежьте мелким кубиком. Возьмите сковороду, разогрейте на ней сливочное масло, а потом обжарьте лук до золотистой корочки.
Чтобы крем-суп грибной получился насыщенным, главное - не пожалеть основного ингредиента - шампиньонов, и правильно с ними расправиться. Нарежьте грибы ломтиками и обжарьте с луком на протяжении 5 минут, потом немного протушите и снова обжарьте - должна уйти лишняя жидкость. Приготовленные грибы пересыпьте на тарелку и дайте им остыть.
Вытащите филе из бульона, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле. Отправьте к филе приготовленные грибы, немного бульона, сливки, всыпьте соль и все протушите. После этого отправьте в бульон картофель, доведите до готовности, посолите и поперчите.
Вкуснейший грибной суп с шампиньонами почти готов - отправьте в бульон с картофелем протушенные ингредиенты, все перемешайте, отправьте измельченный плавленый сырок и проварите на протяжении 2 минут.
Проваренные ингредиенты взбейте блендером, добавьте еще немного сливок и снова все взбейте. Готовый суп украсьте измельченной зеленью. Блюдо можно подать с чесночными сухариками.
Вкуснейший и быстрый грибной суп, рецепт №3
Простой грибной суп в мультиварке
Ингредиенты:
- Около 400 г шампиньонов;
- Около 400 г картофеля;
- Около 120 г лука;
- Около 600 мл воды;
- Около 100 г сливок (жирность - 20%).
- Соль, перец - по вкусу.
Быстрый рецепт - как варить грибной суп из свежих грибов в мультиварке
Очищенные и промытые шампиньоны порежьте ломтиками. Очистите картофель и порежьте кубиками. Очищенный лук нарежьте мелким кубиком. Отправьте грибы, картофель и лук в чашу мультиварки, залейте водой, закройте крышкой и готовьте на режиме "Суп".
Когда все приготовиться, перелейте почти готовый грибной суп из шампиньонов в кастрюлю, добавьте сливки, соль, перец, все взбейте блендером, чтобы консистенция блюда стала кремовой. Суп можно украсить зеленью и подавать с разными видами сухариков.