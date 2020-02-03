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Как сделать вкуснейший грибной крем-суп и суп-пюре: быстрые рецепты

3 февраля 2020, 20:40

Простой грибной суп-пюре дома можно приготовить с шампиньонами и курятиной.

Простой грибной крем суп можно украсить зеленью и сухариками - Грибной суп
Простой грибной крем-суп можно украсить зеленью и сухариками / Скриншот с instagram.com/vitabalakina/

Грибной суп готовится как из свежих грибов, так и из сушеных - можно сделать крем-суп, а можно - суп-пюре. 

Между крем-супом и супом-пюре есть одно, но очень важное отличие - после приготовления ингредиентов для первого вида супа на этапе взбивания вливают жирные сливки, а в ингредиенты для второго нужно добавить бульон.

Главред решил объяснить, как готовятся разные виды супа из грибов, и собрать вкуснейшие и быстрые рецепты.

Вкуснейший и быстрый суп грибной, рецепт №1

Простой грибной суп-пюре - с плавленым сыром и сушеными грибами

Ингредиенты: 

  • Овощи - 3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица;
  • 1 плавленый сырок;
  • Одна горсть сушеных грибов;
  • Соль, перец - по вкусу;
  • Бульон.

Быстрый рецепт - грибной суп с плавленым сыром: как приготовить блюдо

Натрите морковь, а лук - порежьте мелким кубиком. Поджарьте овощи и отправьте в кастрюлю. После этого добавьте в кастрюлю очищенный и порезанный картофель, влейте бульон и все посолите и поперчите.

Грибы замочите, а потом промойте нарежьте и отправьте к остальным ингредиентам. Простой грибной суп из сушеных грибов нужно варить до того момента, пока не сварится картофель.

Измельчите ингредиенты супа блендером. Порежьте или натрите плавленый сыр и отправьте к измельченным ингредиентам. Потом все можно еще раз взбить блендером или просто тщательно перемешать, чтобы масса стала однородной.

Быстрый суп-пюре грибной будет намного вкуснее, если его подать с сухариками. Сухарики можно купить или приготовить дома. Суп можно украсить зеленью.

Простой грибной крем суп можно украсить зеленью и сухариками - Грибной суп
Простой грибной крем-суп можно украсить зеленью и сухариками / Скриншот с instagram.com/cooking_olia

Грибной суп вкуснейший и быстрый, рецепт №2

Простой грибной крем-суп из шампиньонов

Ингредиенты:

  • 200 г картофеля;
  • 2 куриных филе;
  • 2,5 л воды;
  • 400 г шампиньонов;
  • 2 луковицы;
  • 30 г сливок (жирность - 20%);
  • 2 плавленых сырка;
  • Сливочное масло, зелень, соль - по вкусу.

Простой грибной суп с сыром - что понадобится для бульона:

  • Луковица;
  • Морковка;
  • Лавровый лист;
  • Соль.

Быстрый рецепт - как приготовить грибной суп из шампиньонов

Положите филе в кастрюлю, залейте водой, положите очищенный лук и очищенную морковь и отварите бульон. Мясо должно быть почти готовым. За 5 минут до конца приготовления бульона положите в кастрюлю лаврушку, а потом не забудьте вытащить.

Потом можно приступать к приготовлению ингредиентов для приготовления крем-супа. Лук очистите и порежьте мелким кубиком. Возьмите сковороду, разогрейте на ней сливочное масло, а потом обжарьте лук до золотистой корочки.

Чтобы крем-суп грибной получился насыщенным, главное - не пожалеть основного ингредиента - шампиньонов, и правильно с ними расправиться. Нарежьте грибы ломтиками и обжарьте с луком на протяжении 5 минут, потом немного протушите и снова обжарьте - должна уйти лишняя жидкость. Приготовленные грибы пересыпьте на тарелку и дайте им остыть.

Вытащите филе из бульона, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле. Отправьте к филе приготовленные грибы, немного бульона, сливки, всыпьте соль и все протушите. После этого отправьте в бульон картофель, доведите до готовности, посолите и поперчите.

Вкуснейший грибной суп с шампиньонами почти готов - отправьте в бульон с картофелем протушенные ингредиенты, все перемешайте, отправьте измельченный плавленый сырок и проварите на протяжении 2 минут.

Проваренные ингредиенты взбейте блендером, добавьте еще немного сливок и снова все взбейте. Готовый суп украсьте измельченной зеленью. Блюдо можно подать с чесночными сухариками.

Простой грибной крем суп можно украсить зеленью и сухариками - Грибной суп
Простой грибной крем-суп можно украсить зеленью и сухариками / Скриншот с instagram.com/abrikoskas/

Вкуснейший и быстрый грибной суп, рецепт №3

Простой грибной суп в мультиварке

Ингредиенты: 

  • Около 400 г шампиньонов;
  • Около 400 г картофеля;
  • Около 120 г лука;
  • Около 600 мл воды;
  • Около 100 г сливок (жирность - 20%).
  • Соль, перец - по вкусу.

Быстрый рецепт - как варить грибной суп из свежих грибов в мультиварке

Очищенные и промытые шампиньоны порежьте ломтиками. Очистите картофель и порежьте кубиками. Очищенный лук нарежьте мелким кубиком. Отправьте грибы, картофель и лук в чашу мультиварки, залейте водой, закройте крышкой и готовьте на режиме "Суп".

Когда все приготовиться, перелейте почти готовый грибной суп из шампиньонов в кастрюлю, добавьте сливки, соль, перец, все взбейте блендером, чтобы консистенция блюда стала кремовой. Суп можно украсить зеленью и подавать с разными видами сухариков.

Простой грибной суп в мультиварке готовится на режиме Суп - Грибной суп
Вкуснейший грибной суп в мультиварке готовится на режиме "Суп" / Скриншот с instagram.com/goodfood.gram

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