Первая родительская суббота 2019: что нельзя делать

2 марта 2019, 01:13

Главред выяснил, что можно делать, а что нельзя в родительскую субботу.

могила, кладбище, силовики, АТО
Первая родительская суббота 2019: что нельзя делать / Униан

2 марта отмечается первая в 2019 году родительская суббота – Вселенская мясопустная суббота или Малая Масленица.

В эту родительскую субботу принято молиться за всех усопших. Подробнее читайте в нашем материале Первая в 2019 году родительская суббота: что нести в церковь.

Родительская суббота: что нельзя делать

В поминальные дни о покойниках не принято говорить дурного.

В храме в поминальных записках не пишут имена самоубийц или людей, некрещенных в православной вере. Их можно помянуть самостоятельно дома или на кладбище.

Читайте такжеВеликий пост 2019: что нужно знать – от календаря до менюПри этом на кладбище и/или за поминальным обедом дома категорически запрещено поминать усопших водкой.

Считается, что нельзя в этот день отказывать в милостыне. Кроме того, не принято шумно веселиться или, наоборот, слишком грустить, ведь грустить о переходе человека в лучший мир – нелогично.

О том, можно ли работать в огороде в родительскую субботу, убирать в доме, крестить ребенка и причащаться – читайте в нашем материале Родительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вести.

Родительская суббота: молитва

Господь Бог наш, помянем же ушедшего из жизни раба земного (имя), что передал душу свою на Небеса. Прошу, прости его за все деяния грешные, что совершал он, ибо каемся мы и за душу его в молитвах просим Тебя, Боже, о милости Твоей. Подари ему избавление от страданий и мучений, даруй ему жизнь лучшую. Не отпускай его от себя, пусть душа его навек будет рядом с Тобой. Да озарится его душа светом небесным. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Во веки веков. Аминь.

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православие поминальные дни родительская суббота
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