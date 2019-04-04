Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз

4 апреля 2019, 06:33

С большой вероятностью сегодня можно прогнозировать, что на Донбассе в ближайшие годы таки появится миротворческий контингент, отметил астролог.

голубые каски
Астролог Росс рассказал, как "голубые каски" повлияют на ход войны на Донбассе / un.org

Перспектива введения миротворцев на Донбасс ранее активно обсуждалась, а сейчас несколько затихла. Однако тема миротворцев не исчезнет с повестки дня.Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"С большой вероятностью сегодня можно прогнозировать, что на Донбассе в ближайшие годы таки появится миротворческий контингент. Скорее всего, это произойдет в середине или во второй половине 2020 года", - отметил он.

По его прогнозам, 2020 год для Украины будет очень важным и во многом решающим.

Читайте такжеГороскоп на неделю 1-7 апреля: что нельзя делать и когда загадывать желания"В 2021 году вряд ли в Украине еще будет продолжаться война. Именно в это время будет цикл Белой Луны. Белая Луна – это очень благостная планета в астрологии. Она – признак того, что наконец должен воссиять разум, это благая весть от Бога", - рассказал астролог.

"Так что в 2021 году, по моим оценкам, в Украине уже точно не будет войны, стрельбы, жертв. А это произойдет именно благодаря появлению на Донбассе миротворческого контингента в голубых касках", - резюмировал он.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2019 и назвал счастливчиков месяца.

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