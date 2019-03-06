Швыряют куски сыра в лицо: Сеть взорвал странный флешмоб

Взрослые пользуются беспомощностью детей и швыряют в них сыр / Фото: скриншот из видео

В Сети массово распространяется флешмоб #cheesechallenge, когда люди бросают в лицо детям или животным ломтики плавленого сыра.

Как сообщает The Daily Mail, первым с розыгрышем поэкспериментировал пользователь yungholmes и его видео стремительно приобрело характер вирусного.

Началось все с того, что стример бросил в лицо младшему брату плавленый сыр для сэндвичей. Ролик собрал больше восьми миллионов просмотров и стал объектом для подражания.

После резонанса yungholmes удалил первоначальное видео и заявил, что ролик ему не принадлежал, а был позаимствован в соцсети.

Однако шутка быстро набирала популярность и часто объектом розыгрыша становились маленькие дети. Причина в том, что малыши по-разному реагируют на брошенный сыр. Некоторые начинают плакать, а кто-то даже подбирает кусочек и начинает есть.

Впоследствии объектами атаки сырных шутников становились животные и родственники, которых участие в флешмобе застало врасплох.

So the cheese challenge was definitely a fail for Maxon. He is 100% all his dad ? #cheesechallengepic.twitter.com/8L7TMWT5BZ — Kat Chapa (@KatChapa) 3 марта 2019 г.

Can we talk about how my dog was more excited about the #cheesechallenge then my dad was? pic.twitter.com/mLBJbDO8am — KαiƖee Mυɾρhy (@murphykailee) 2 марта 2019 г.

Напомним, в Instagram установлен новый рекорд – фото обычного куриного яйца за всю историю существования соцсети набрало свыше 50 миллионов лайков, и цифра постоянно растет.