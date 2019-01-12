"Мохнатый январь": в Сети набирает популярность необычный флешмоб для женщин

В Сети в последнее время становится популярным флешмоб Januhairy ("Мохнатый январь").

Его организаторы призывают женщин не стесняться растущих на теле волос и открыто демонстрировать их на фото.

Инициатором необычной акции стала 21-летняя Лаура Джексон, которая поставил целью научить женщин "любить и принимать" свои естественные волосы на теле, пишет ВВС.

"Я чувствовала себя свободной и более уверенной в себе, но некоторые люди вокруг меня не понимали и не соглашались с тем, почему я не брилась. Я поняла, что нам нужно сделать еще много для того, чтобы мы могли принимать друг друга полностью и по-настоящему ", — рассказала девушка.

Джексон при помощи необычного флешмоба планирует собрать тысячу фунтов для благотворительной организации Body Gossip, которая учит молодежь правильно воспринимать собственное тело.

Отметим, что к акции присоеденились и мужчины, которые решили поддержать женщин и заставить чувствовать себя комфортно независимо от количества волос на теле.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети набрал популярность флешмоб с голой грудью.