С Днем пограничника 2019 – открытки и тексты

30 апреля 2019, 06:54

Главред собрал поздравления на День пограничника.

  • Открытки с Днем пограничника Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем пограничника Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем пограничника Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем пограничника Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем пограничника Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем пограничника Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем пограничника Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем пограничника Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем пограничника Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем пограничника Фото из открытых источников

День пограничника Украина каждый год отмечает 30 апреля. К слову, День пограничника 2019 – это уже 27-й раз, когда наша страна чествует охранников своих кордонов.

Раньше праздник отмечался 28 мая, затем 4 ноября, а с 2018 года Петр Порошенко утвердил 30 апреля, так как "30 апреля 1918 года украинские войска возле ст. Колпакова установили свои символы на границе Украинского государства".

В этот день принято возлагать цветы к мемориалам и памятникам погибших пограничников, отмечать наградами лучший представителей профессии и просто дарить им теплые слова поздравлений с Днем пограничника.

Поздравления с Днем пограничника в прозе, стихах и смс

Настоящий защитник границ может несколько суток работать без сна и отдыха. Поэтому этот самый отдых он заслуживает больше всех, чего и пожелаю в праздник. С Днем пограничника!

***

4 смс - 203 символа:

Пограничник — это гордо!

На ногах стоишь ты твердо,

Землю нашу охраняешь,

Сна подчас совсем не знаешь.

Пожелаю в день такой

Силы, бодрости большой,

Мира, счастья в жизни личной

И зарплаты сверхотличной.

***

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4 смс - 246 символов:

Поздравляем отважных, сильных и смелых духом людей с профессиональным праздником! желаем Вам здоровья, нерушимости границ, мирного неба над головой, благополучия в Ваших семьях. Будьте счастливы, уважаемы, согреты заботой и любовью своих близких.

***

Пограничник на границе,

У тебя не взгляд, а спицы —

Не пропустишь даже мошку

На заветную дорожку.

Будь здоров, силен, отважен,

Оптимизмом весь заряжен!

***

Настало время отмечать,

Всем пограничникам гулять,

Мой друг, хочу тебе сказать —

Пора настала поздравлять.

Пускай везет тебе во всем,

Печали будут нипочем,

Пусть радость и любовь придет,

И жизнь лишь счастье принесет.

***

Зеленым фуражкам — респект и почет,

Без ведома их и вода не течет,

Не бегают звери по нашей границе —

Ведь стражников наших любой убоится!

Желаем, чтоб небо всегда было ясно,

Зевота не мучила чтобы напрасно,

И чтобы границы надежный замок

Никто ни сломать, ни испортить не мог!

Привітання з Днем прикордонника

Вітаю вас зі святом – Днем прикордонника. Бажаю здоров'я, міцності духу, ясності думок та відданості присязі і рідній державі. Нехай все й Вас буде добре!

***

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров'я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

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Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня прикордонника. Вартові державних рубежів завжди були у великій повазі і шані в українського народу. Прикордонні війська стали важливою ланкою в системі зміцнення національної безпеки, захисту політичних, економічних і військових інтересів незалежної України.

***

Сьогодні кожен прикордонник

Має право відпочивати,

Як істинний служби відмінник

Своє яскраве свято відзначати.

Країні на благо ви служите,

У всьому бажаємо досягти успіху,

Своїх рідних завжди любите,

Бажаємо в житті все встигнути!

***

Справжній чоловік, воїн і захисник, непохитний страж кордону, мій улюблений безстрашний, відважний. Вітаю з Днем прикордонника. Знаю, що мій спокій ніхто не потривожить, небо завжди буде мирним і чистим поки ти на посту. Нехай очі твої будуть пильними, руки міцними, нерви сталевими. Удача хай іде попереду, а любов прикриває спину.

***

По всіх краях рідної України,

У горах, на лузі й на піску,

Стоїте ви незримою тінню,

Кордон наш завжди на замку!

Нехай повз вас миша не проскочить,

Шпигун і "дух" там не пройде,

Щоб спокійними були всі ночі,

І міцним був сімейний фронт!

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