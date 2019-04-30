С Днем пограничника 2019 – открытки и тексты

Главред собрал поздравления на День пограничника.
День пограничника Украина каждый год отмечает 30 апреля. К слову, День пограничника 2019 – это уже 27-й раз, когда наша страна чествует охранников своих кордонов.
Раньше праздник отмечался 28 мая, затем 4 ноября, а с 2018 года Петр Порошенко утвердил 30 апреля, так как "30 апреля 1918 года украинские войска возле ст. Колпакова установили свои символы на границе Украинского государства".
В этот день принято возлагать цветы к мемориалам и памятникам погибших пограничников, отмечать наградами лучший представителей профессии и просто дарить им теплые слова поздравлений с Днем пограничника.
Поздравления с Днем пограничника в прозе, стихах и смс
Настоящий защитник границ может несколько суток работать без сна и отдыха. Поэтому этот самый отдых он заслуживает больше всех, чего и пожелаю в праздник. С Днем пограничника!
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4 смс - 203 символа:
Пограничник — это гордо!
На ногах стоишь ты твердо,
Землю нашу охраняешь,
Сна подчас совсем не знаешь.
Пожелаю в день такой
Силы, бодрости большой,
Мира, счастья в жизни личной
И зарплаты сверхотличной.
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4 смс - 246 символов:
Поздравляем отважных, сильных и смелых духом людей с профессиональным праздником! желаем Вам здоровья, нерушимости границ, мирного неба над головой, благополучия в Ваших семьях. Будьте счастливы, уважаемы, согреты заботой и любовью своих близких.
***
Пограничник на границе,
У тебя не взгляд, а спицы —
Не пропустишь даже мошку
На заветную дорожку.
Будь здоров, силен, отважен,
Оптимизмом весь заряжен!
***
Настало время отмечать,
Всем пограничникам гулять,
Мой друг, хочу тебе сказать —
Пора настала поздравлять.
Пускай везет тебе во всем,
Печали будут нипочем,
Пусть радость и любовь придет,
И жизнь лишь счастье принесет.
***
Зеленым фуражкам — респект и почет,
Без ведома их и вода не течет,
Не бегают звери по нашей границе —
Ведь стражников наших любой убоится!
Желаем, чтоб небо всегда было ясно,
Зевота не мучила чтобы напрасно,
И чтобы границы надежный замок
Никто ни сломать, ни испортить не мог!
Привітання з Днем прикордонника
Вітаю вас зі святом – Днем прикордонника. Бажаю здоров'я, міцності духу, ясності думок та відданості присязі і рідній державі. Нехай все й Вас буде добре!
***
З Днем прикордонника тебе, солдате,
Мирного неба над головою!
Нехай твій край буде світом багатий,
А війна пройде стороною.
Щастя, здоров'я, удачі, добра
І завжди тихого кордону.
Нехай тебе зігріває завжди
Думка про світло у вікнах рідного дому!
***
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Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня прикордонника. Вартові державних рубежів завжди були у великій повазі і шані в українського народу. Прикордонні війська стали важливою ланкою в системі зміцнення національної безпеки, захисту політичних, економічних і військових інтересів незалежної України.
***
Сьогодні кожен прикордонник
Має право відпочивати,
Як істинний служби відмінник
Своє яскраве свято відзначати.
Країні на благо ви служите,
У всьому бажаємо досягти успіху,
Своїх рідних завжди любите,
Бажаємо в житті все встигнути!
***
Справжній чоловік, воїн і захисник, непохитний страж кордону, мій улюблений безстрашний, відважний. Вітаю з Днем прикордонника. Знаю, що мій спокій ніхто не потривожить, небо завжди буде мирним і чистим поки ти на посту. Нехай очі твої будуть пильними, руки міцними, нерви сталевими. Удача хай іде попереду, а любов прикриває спину.
***
По всіх краях рідної України,
У горах, на лузі й на піску,
Стоїте ви незримою тінню,
Кордон наш завжди на замку!
Нехай повз вас миша не проскочить,
Шпигун і "дух" там не пройде,
Щоб спокійними були всі ночі,
І міцним був сімейний фронт!