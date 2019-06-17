Убывающая и растущая Луна: как привлечь в жизнь деньги, любовь и удачу

17 июня 2019, 12:27

Главред решил выяснить, какие есть приметы на убывающую Луну – и как приумножить деньги на растущую Луну.

Убывающая Луна: как привлечь в жизнь деньги, любовь и удачу
Убывающая Луна: как привлечь в жизнь деньги, любовь и удачу / Reuters

Первое полнолуние нынешнего лета прошло 17 июня в 11:30 по киевскому времени.

Именно с фазами народ связывает намело примет на деньги и благополучие. Поэтому Главред решил выяснить, какие есть приметы на убывающую Луну – и как приумножить деньги на растущую Луну заодно. Тем более, что до растущей Луны осталось не так уж и долго: по лунному календарю на июнь 2019, новолуние пройдет 3 июня в 13:01. После чего можно будет реализовать народные приметы на растущую Луну.

Приметы на убывающую Луну

Период убывающей Луны лучше всего подходит, чтобы навести порядок в себе и своей жизни, избавиться от ненужных вещей, переживаний и отживших свое отношений.

Приметы на деньги на убывающую Луну

Чтобы прилечь день на убывающую Луну, по народным приметам, нужно:

  • убраться в доме/офисе, то есть местах, где живешь и работаешь – освободить жизненное пространство для новых финансовых потоков;
  • продолжать старые проекты, повременив с началом новых;
  • рассчитаться со старыми долгами – можно просто оплатить коммуналку, это уже считается.

А вот искать новую работу на стареющую Луну эксперты не советуют: не будет толку либо от поисков, либо от самой работы.

Приметы на удачу на убывающую Луну

Читайте такжеИдеальный рецепт паски: когда ее печь и заговоры на деньги и любовьВ старину люди ходили окунаться в водоем на убывающую Луну, то есть в реку или озеро – место с проточной водой. Чтобы водный поток унес с собой весь негатив и болезни.

Чтобы в этот период не случалось неудач и убытков – нельзя показывать на убывающую Луну пальцем, говорят в народе.

Приметы на любовь на убывающую Луну

Чтобы прилечь любовь, надо успеть до новолуния:

  • постричь волосы (хотя бы челку подравнять) – это к любви и к счастью;
  • избавиться от надоевших вредных отношений и привычек;
  • побольше времени проводить со своей второй половинкой – чтобы укрепить чувства.

А вот чтобы не отпугнуть любовь, в это время пары старались не переезжать на новое место жительства и не играть свадеб. А еще – сейчас самое время для чтения заговоров и любовных ритуалов – чтоб оберечься от возможных измен.

Приметы на растущую Луну

На растущую Луну стоит начинать все новое – заводить знакомства с новыми людьми, реализовать новые проекты, пробовать новые блюда и ездить в новые страны и т.д.

Отдельная тема – это растущая Луна и финансы. То есть это время, когда мы привлекаем деньги на растущую Луну.

Как приумножить деньги на растущую Луну

Считается, что если:

  • положить на растущую Луну деньги на подоконник – это повысит доход;
  • прибыль можно привлечь, даже если просто попросить у светила удачи, зажав в кулаке денежку или золотое украшение;
  • отдавать деньги на растущую Луну лучше частями: к примеру, погасив часть кредита в этот период, легче потом будет выплатить остаток;
  • пересчет денег на растущую Луну – к убытку, то же самое касается свиста в доме и выноса мусора после захода солнца.

Заговор на деньги на растущую Луну от Ванги

Есть и специальный заговор на монеты на растущую Луну.

Несколько монеток серебристого цвета кладут на подоконник под лунные лучи и трижды читают над ними:

Луна-царица, ты серебришься, золотишься, растешь и прирастаешь. Так напои светом своим мои денежки, чтобы росли и прирастали. Лунный свет денежки пьют, час от часу растут, силу набирают, дом мой наполняют.

Монеты оставляют на подоконнике до утра – то так, чтобы на них не попали солнечные лучи и чтоб их не видел никто, кроме читающего заговор человека.

Монеты должны быть из тех, что в обиходе, хранить их надо в кошельке – но расплачиваться ими ни в коем случае нельзя вплоть до следующего полнолуния, после чего потратить, не жалея, и читать заговор над новыми монетами.

Примета на удачу на растущую Луну

Читайте такжеКак правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь 2019 и когда оно сбудетсяЧтоб не спугнуть удачу, в это время стараются не делиться ни с кем своими планами. Также не стоит жаловаться на растущей Луне – якобы вместе с лунным циклом будет множиться и негатив в жизни.

А вот если, случайно проснувшись ночью, нечаянно увидеть лунный свет — то это к успеху в делах. Также заручиться покровительством небес можно, раздав часть денег на благотворительность

Примета на любовь на растущую Луну

Начинать отношения лучше всего именно на растущую Луну: они будут долгосрочными и удачными. Более того – материально обеспеченными. А вот предложение руки и сердца в этот период лучше не делать. То есть все циклично: на растущую Луну познакомились, на убывающую – обручились, на растущую – поженились, на убывающую – съехались.

Лучшим ритуалом на привлечение любви в растущую фазу Луны считается вымыть полы в доме. При этом считается, что на растущую Луну ритуалы на любовь срабатывают очень быстро.

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