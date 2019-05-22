Именины Николая – прикольные поздравления и яркие открытки

Главред подобрал лучшие поздравления с именинами Николая на русском и украинском языке.
22 мая отмечается День святого Николая – Николы Летнего (Николы Вешнего). Соответственно, 22 мая отмечаются заодно и именины Николая по церковному календарю.
Ранее мы писали о том, что нужно делать, что можно есть, как молиться и что нельзя делать на святого Николая Чудотворца.
О значении имени Николай, его характере и судьбе читайте в нашем предыдущем материале Прикольные поздравления Николаю с именинами.
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Поздравления Николая с Днем ангела в прозе и смс
Дорогого Коленьку поздравляю, большого счастья, крепкого здоровья и необыкновенного чуда в жизни желаю. Пусть ступени жизни будут легки, пусть удачно завершается любое дело, пусть любимые люди будут всегда рядом, пусть будет много поводов для радости и веселья.
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4 смс - 242 символа:
Коленька, в этот день я искренне желаю тебе любви навечно и счастья навсегда. Будь в каждом деле безупречен, будь в каждом дне веселым, добрым и крутым. Желаю светлой мысли в голове, огня надежды в сердце и только хорошего настроения на душе.
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Николай, поздравляю вас с Днем ангела. Хочу сказать я смело, что вы мой источник вдохновения, глядя на вас хочется жить, потому я желаю вам всегда быть полным здоровья, любви, никогда не опускать головы, даже, если перед вами возникают трудности. Верьте в себя, и все ваши задумки и начинания увенчаются успехом.
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Дорогой наш Николай, от родных поздравления скорее принимай! Мы желаем тебе крепкого здоровья, долголетия, веры в лучшее, надежду на хорошую погоду, и любовь для всего остального. Пусть каждый твой день несет в себе радость, и с каждым мгновением ты становишься только лучше, храбрее, мудрее, здоровее и красивее!
Поздравления Николая с Днем ангела в стихах и смс
3 смс - 185 символов:
Хоть родители не знали,
Прям в десяточку попали.
Имя верно тебе дали,
Николай тебя назвали.
Имя звонкое твое
Победитель означает.
Как друзья мы согласимся,
Да и жизнь все подтверждает.
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Хочу поздравить Николая!
От всей души ему желаю
Всех, всех, всех на свете благ,
Счастья, мира и тепла,
Здоровья, радости, успеха,
Пусть исполняются все мечты,
Которые загадаешь ты!
***
Коля, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
Привітання з Днем ангела Миколая своїми словами – в прозі
Сьогодні день твого небесного покровителя – Миколи Чудотворця. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.
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Щиро вітаю тебе з Днем ангела, Миколко! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!
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Миколо, з Днем ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій небесний покровитель допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!
Привітання з Днем ангела Миколая: вірші
Ой, Миколо, мій, Колян,
Я для тебе все віддам,
Щоб щасливим завжди був,
І щоб правду лише чув!
З святом я тебе вітаю,
Грошей торбу я бажаю,
Щоб тебе і скрізь, і всюди
Радісно стрічали люди!
***
В День Ангела, Микола, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Тебе вітаємо, Миколо,
Колись ходили ми до школи,
Навчались і росли.
Ти був веселий розбишака,
Тепер ми бачимо, друзяко,
Що не змінився ти.
Така ж весела твоя вдача,
Хоробрість все ж така козача.
І хист, і розум твій.
Тому, Миколо, ми радієм,
Що промінь віри і надії
Живе в душі твоїй.
Тож в гору ніс!
Тримай-но марку!
А ми за тебе вип’єм чарку!