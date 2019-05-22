Именины Николая – прикольные поздравления и яркие открытки

22 мая 2019, 06:05

Главред подобрал лучшие поздравления с именинами Николая на русском и украинском языке.

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  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки
  • Открытки с именинами Николая на русском и украинском языке Fresh-Cards.ru и bipbap.ru, Листівки

22 мая отмечается День святого Николая – Николы Летнего (Николы Вешнего). Соответственно, 22 мая отмечаются заодно и именины Николая по церковному календарю.

Ранее мы писали о том, что нужно делать, что можно есть, как молиться и что нельзя делать на святого Николая Чудотворца.

О значении имени Николай, его характере и судьбе читайте в нашем предыдущем материале Прикольные поздравления Николаю с именинами.

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Поздравления Николая с Днем ангела в прозе и смс

Дорогого Коленьку поздравляю, большого счастья, крепкого здоровья и необыкновенного чуда в жизни желаю. Пусть ступени жизни будут легки, пусть удачно завершается любое дело, пусть любимые люди будут всегда рядом, пусть будет много поводов для радости и веселья.

***

4 смс - 242 символа:

Коленька, в этот день я искренне желаю тебе любви навечно и счастья навсегда. Будь в каждом деле безупречен, будь в каждом дне веселым, добрым и крутым. Желаю светлой мысли в голове, огня надежды в сердце и только хорошего настроения на душе.

***

Николай, поздравляю вас с Днем ангела. Хочу сказать я смело, что вы мой источник вдохновения, глядя на вас хочется жить, потому я желаю вам всегда быть полным здоровья, любви, никогда не опускать головы, даже, если перед вами возникают трудности. Верьте в себя, и все ваши задумки и начинания увенчаются успехом.

***

Дорогой наш Николай, от родных поздравления скорее принимай! Мы желаем тебе крепкого здоровья, долголетия, веры в лучшее, надежду на хорошую погоду, и любовь для всего остального. Пусть каждый твой день несет в себе радость, и с каждым мгновением ты становишься только лучше, храбрее, мудрее, здоровее и красивее!

Поздравления Николая с Днем ангела в стихах и смс

3 смс - 185 символов:

Хоть родители не знали,

Прям в десяточку попали.

Имя верно тебе дали,

Николай тебя назвали.

Имя звонкое твое

Победитель означает.

Как друзья мы согласимся,

Да и жизнь все подтверждает.

***

Хочу поздравить Николая!

От всей души ему желаю

Всех, всех, всех на свете благ,

Счастья, мира и тепла,

Здоровья, радости, успеха,

Пусть исполняются все мечты,

Которые загадаешь ты!

***

Коля, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Привітання з Днем ангела Миколая своїми словами – в прозі

Сьогодні день твого небесного покровителя – Миколи Чудотворця. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.

***

Щиро вітаю тебе з Днем ангела, Миколко! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!

***

Миколо, з Днем ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій небесний покровитель допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

Привітання з Днем ангела Миколая: вірші

Ой, Миколо, мій, Колян,

Я для тебе все віддам,

Щоб щасливим завжди був,

І щоб правду лише чув!

З святом я тебе вітаю,

Грошей торбу я бажаю,

Щоб тебе і скрізь, і всюди

Радісно стрічали люди!

***

В День Ангела, Микола, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Тебе вітаємо, Миколо,

Колись ходили ми до школи,

Навчались і росли.

Ти був веселий розбишака,

Тепер ми бачимо, друзяко,

Що не змінився ти.

Така ж весела твоя вдача,

Хоробрість все ж така козача.

І хист, і розум твій.

Тому, Миколо, ми радієм,

Що промінь віри і надії

Живе в душі твоїй.

Тож в гору ніс!

Тримай-но марку!

А ми за тебе вип’єм чарку!

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