Когда Украина отмечает День Конституции в 2019 году и будет ли он выходным

Когда День Конституции 2019 в Украине и будет ли выходной / фото: loga.gov.ua

Выходные в июне 2019 в Украине – это всегда дополнительный отдых: к традиционным субботам и воскресеньям добавляется выходной на День Конституции Украины и выходные на Троицу 2019.

Когда День Конституции Украины 2019

Дата праздника неизменна: День Конституции Украина отмечает из года в год 28 июня. День Конституции в 2019 году выпал на пятницу.

День Конституции 2019: выходной

Украинцы будут отдыхать не только 28 июня, но еще 29 и 30 июня. Подробнее читайте в нашем материале Выходные на Троицу и День Конституции: как украинцы отдыхают в июне 2019.

Читайте также"Если ты и я - это мы, понимаешь?" Зеленский потроллил Вакарчука в поздравлении с Днем Конституции: видеоНакануне праздника – 27 июня – у большинства учреждений и организаций будет короткий рабочий день: в частности, отделения почты, большинства банков уже в четверг закроются на час раньше.

В то же время Нацполиция, медики (экстренной медицины) и спасатели наоборот на праздники переходят на усиленный режим работы.

Что такое День Конституции

Украинцы шлют друг другу поздравления с Днем Конституции, ведь это "день рождения" правовых основ всей страны. Даже если у человека есть претензии к правовым нормам государства – улучшать уже имеющееся все равно легче, чем строить с нуля. Подробнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем Конституции Украины в прозе, стихах и открытках.

Конституция закрепила правовые основы Украины как независимого государства, ее суверенитет и территориальную целостность. Оно содействовало дальнейшему повышению международного авторитета страны на мировой арене. Без принятия Конституции было бы невозможно обеспечение прав человека и украинского гражданина.