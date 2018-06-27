Поздравления с Днем Конституции Украины-2018 в прозе, стихах и открытках

"Главред" собрал идеи, как поздравить с Днем Конституции Украины на словах и в картинках.
Каждый год Украина отмечает День Конституции 28 июня. В 2018 году праздник припал на четверг. В итоге украинцы отдохнут четыре выходных подряд.
"Главред" собрал идеи, как поздравить с Днем Конституции Украины на словах и в картинках – как на русском, так и на украинском языках.
Поздравления с Днем Конституции Украины в прозе
В этот важный праздник для страны и гражданин — День Конституции Украины — желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!
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Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.
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С Днем Конституции Украины, годы и годы назад наша страна восстала из пепла и снова стала свободной. Отметим же этот праздник сегодня, почти Конституцию, что была написана украинцами для украинцев. Пусть же пламя гордости за нашу державу ярко сияет в сердце каждого, освящая нам путь в светлое будущее.
День Конституції 2018: привітання
Щиро вітаю Вас з визначним святом – Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім'я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичу Вам міцного здоров'я, довгих років життя, миру та благополуччя, звершення усіх планів заради світлого майбуття рідної України!
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Вітаю з загальнодержавним святом – 28 червня Днем Конституції України! Від щирого серця зичу міцного здоров'я, бадьорості духа та впевненості у безхмарне конституційне майбутнє нашої спільної держави. Будьмо разом у процесі побудови демократичного громадянського суспільства. Слава Україні!
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Від усієї душі вітаю вас з Днем Конституції України. Це Основний закон, який гарантує нам всім права та свободи, наближає Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно закріпляє незалежність нової європейської держави. Тож давайте разом формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну та заможну державу, що побудована на основах європейської демократії.
Поздравления с Днем Конституции Украины прикольные
В День Конституции Украины
У всех законный выходной,
Все поздравляют всю страну,
В которой мы живём с тобой.
В это день мы чтим закон,
Права, народ, народный глас,
И с этим праздником хотим
Поздравить мы сегодня Вас!
С Конституцией страны
Лучше быть нам всем на ты.
И в день сегодняшний не спать,
А законы почитать!
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Той, хто не розуміє, скаже: "Що тут відзначати? Офіційне свято!". Насправді Конституція — паспорт країни. Тільки зріла держава може дозволити собі прийняти Основний Закон. Закон дає нам можливість щасливо жити в нашій улюбленій Україні. З Днем Конституції!
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С днем конституции я поздравляю Вас, народ!
Ведь кто не знает прав и правил, тому не повезет.
Такой могущественный, важный сей Закон.
В своих страницах всех людей объединяет он.
И каждый украинец должен знать,
Как правильно использовать его, как понимать!
Поздравления с Днем Конституции Украины в стихах
Для украинцев важный праздник,
День Конституции страны,
Его отметим разнообразней,
Ведь нам проблемы не страшны,
В стране сейчас, конечно, кризис,
Но наш народ не пропадет,
Затянем пояса, поднимем бизнес,
Удача, может, снизойдет,
Желаем мира всем, здоровья,
Не унывать и не страдать,
Сердца наполнятся пускай любовью,
Мы будем жить и процветать!
***
У День Конституції хочу
Вам побажати достатку,
Щоб усе вам було по плечу,
Щоб усі справи йшли гладко,
Звичайно, Батьківщину любити –
Бути сміливим життєлюбом,
Закони держави шанувати,
І жити Вам буде любо!
З Днем Конституції!
***
Этот день один из самых важных,
День, когда принят главный Закон.
И со времен атаманов отважных
Свод правил страны был утвержден.
Теперь живем согласно Конституции,
И свято чтим разделы все её.
И просим только у Бога лишь напутствия,
И верим мы в страны своей подъем!
Поздравления с Днем Конституции Украины: смс
4 смс - 216 символов:
Главный закон Украины рожден
Именно в этот денек,
И пусть он будет и осужден —
Многим уж он помог.
И поздравок в Конституции день
Пусть над страной прозвучит,
Даже певице пусть будет не лень
Под музыку сердце лечить.
***
3 смс - 198 символов:
В этот праздник горделивый,
Пожелаю стать счастливой
Всей стране своей большой.
Каждый третий здесь герой.
И законы нужно чтить,
Чтобы родину любить.
Это очень-очень важно,
Поздравляю всех отважно!
***
3 смс - 141 символ:
З Днем Конституції! Непорушність закону і рівність всіх перед ним — головне для побудови країни, де кожен відчуватиме себе вільно і захищено.