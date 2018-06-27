Поздравления с Днем Конституции Украины-2018 в прозе, стихах и открытках

27 июня 2018, 10:29

"Главред" собрал идеи, как поздравить с Днем Конституции Украины на словах и в картинках.

  • Поздравления с Днем Конституции Украины-2018 в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем Конституции Украины-2018 в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем Конституции Украины-2018 в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем Конституции Украины-2018 в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем Конституции Украины-2018 в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем Конституции Украины-2018 в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем Конституции Украины-2018 в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем Конституции Украины-2018 в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников

Каждый год Украина отмечает День Конституции 28 июня. В 2018 году праздник припал на четверг. В итоге украинцы отдохнут четыре выходных подряд.

"Главред" собрал идеи, как поздравить с Днем Конституции Украины на словах и в картинках – как на русском, так и на украинском языках.

Поздравления с Днем Конституции Украины в прозе

В этот важный праздник для страны и гражданин — День Конституции Украины — желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!

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Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.

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С Днем Конституции Украины, годы и годы назад наша страна восстала из пепла и снова стала свободной. Отметим же этот праздник сегодня, почти Конституцию, что была написана украинцами для украинцев. Пусть же пламя гордости за нашу державу ярко сияет в сердце каждого, освящая нам путь в светлое будущее.

День Конституції 2018: привітання

Щиро вітаю Вас з визначним святом – Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім'я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичу Вам міцного здоров'я, довгих років життя, миру та благополуччя, звершення усіх планів заради світлого майбуття рідної України!

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Вітаю з загальнодержавним святом – 28 червня Днем Конституції України! Від щирого серця зичу міцного здоров'я, бадьорості духа та впевненості у безхмарне конституційне майбутнє нашої спільної держави. Будьмо разом у процесі побудови демократичного громадянського суспільства. Слава Україні!

***

Від усієї душі вітаю вас з Днем Конституції України. Це Основний закон, який гарантує нам всім права та свободи, наближає Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно закріпляє незалежність нової європейської держави. Тож давайте разом формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну та заможну державу, що побудована на основах європейської демократії.

Поздравления с Днем Конституции Украины прикольные

В День Конституции Украины

У всех законный выходной,

Все поздравляют всю страну,

В которой мы живём с тобой.

В это день мы чтим закон,

Права, народ, народный глас,

И с этим праздником хотим

Поздравить мы сегодня Вас!

С Конституцией страны

Лучше быть нам всем на ты.

И в день сегодняшний не спать,

А законы почитать!

***

Той, хто не розуміє, скаже: "Що тут відзначати? Офіційне свято!". Насправді Конституція — паспорт країни. Тільки зріла держава може дозволити собі прийняти Основний Закон. Закон дає нам можливість щасливо жити в нашій улюбленій Україні. З Днем Конституції!

***

С днем конституции я поздравляю Вас, народ!

Ведь кто не знает прав и правил, тому не повезет.

Такой могущественный, важный сей Закон.

В своих страницах всех людей объединяет он.

И каждый украинец должен знать,

Как правильно использовать его, как понимать!

Поздравления с Днем Конституции Украины в стихах

Для украинцев важный праздник,

День Конституции страны,

Его отметим разнообразней,

Ведь нам проблемы не страшны,

В стране сейчас, конечно, кризис,

Но наш народ не пропадет,

Затянем пояса, поднимем бизнес,

Удача, может, снизойдет,

Желаем мира всем, здоровья,

Не унывать и не страдать,

Сердца наполнятся пускай любовью,

Мы будем жить и процветать!

***

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити Вам буде любо!

З Днем Конституції!

***

Этот день один из самых важных,

День, когда принят главный Закон.

И со времен атаманов отважных

Свод правил страны был утвержден.

Теперь живем согласно Конституции,

И свято чтим разделы все её.

И просим только у Бога лишь напутствия,

И верим мы в страны своей подъем!

Поздравления с Днем Конституции Украины: смс

4 смс - 216 символов:

Главный закон Украины рожден

Именно в этот денек,

И пусть он будет и осужден —

Многим уж он помог.

И поздравок в Конституции день

Пусть над страной прозвучит,

Даже певице пусть будет не лень

Под музыку сердце лечить.

***

3 смс - 198 символов:

В этот праздник горделивый,

Пожелаю стать счастливой

Всей стране своей большой.

Каждый третий здесь герой.

И законы нужно чтить,

Чтобы родину любить.

Это очень-очень важно,

Поздравляю всех отважно!

***

3 смс - 141 символ:

З Днем Конституції! Непорушність закону і рівність всіх перед ним — головне для побудови країни, де кожен відчуватиме себе вільно і захищено.

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