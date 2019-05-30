Ученые доказали, что средиземноморская диета уже не работает

30 мая 2019, 03:10

Ученые доказали, что для того, чтобы сбросить лишние килограммы, не стоит переходить лишь на воду и овощи.

Средиземноморская диета устарела / bodytrain.ru

Правильное питание - далеко не единственный ключ к похудению. Ученые доказали, что для того, чтобы сбросить лишние килограммы, не стоит переходить лишь на воду и овощи.

Австрийские ученые пришли к выводу, что правильное питание не приводит к снижению веса.

Доктор Яна Мейкснер из Дунайского университета в Кремсе, Австрия, привела данные восьмилетнего исследования.

По информации, медики привлекли к эксперименту почти 50 000 женщин в возрасте 49-79 лет и следили за их питанием все эти годы.

Вывод австрийских ученых шокирует: оказалось, что дамы, которые питались по канонам здорового питания, по состоянию здоровья ничем не отличались от сверстниц, которые не следили за составом еды. Они нисколько не похудели, но снизили риски развития возрастных болезней - диабета, рака и гипертонии - на 1,9%.

Ничтожный результат, который не даст значительных бонусов, пишет rambler.ru.

Читайте такжеДиета Дюкана: что можно есть на разных этапахК слову, особое внимание врачи уделили людям, следующим правилам средиземномроской диеты. И она для похудения не годится тоже. Увы, никаких факторов, подтверждающих ее пользу, медики не нашли.

Значит ли это, что все советы по правильному питанию оказались ложью? Не совсем. Ученые считают, что все дело в многогранности человеческого организма. Для разных людей оптимален свой план питания и для похудения, и для здоровья. Так что подход к снижению веса должен быть комплексным, с учетом личных параметров тела.

Ученые подытожили - чтобы похудеть, нужно следовать рекомендациям врача, а не непроверенным советам.

Напомним, ранее ученые назвали идеальную диету для гипертоников.

Также ранее диетолог рассказала, как правильно похудеть к лету.

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