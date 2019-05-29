Ученые назвали идеальную диету для гипертоников

Ученые советуют лечить гипертонию диетой / etselquemenges.cat

В США в школе медицины Уэйк-Форест в результате исследований нашли лучшую диету для гипертоников.

Ученые идентифицировали диету Dash, соблюдение которой позволяет успешно бороться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В эксперименте приняли участие 4500 человек старше 13 лет. Ученые рекомендовали им исключить из рациона красное мясо, содержащие насыщенные жиры и холестерин продукты и сладости.

"Соблюдение диеты Dash может снизить риск развития сердечной недостаточности почти вдвое", — говорит Клаудия Кампос, профессор и участница исследования.

Читайте такжеУченые назвали самый полезный сок для здоровья сердцаИсследователи советовали добавить в рацион овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые продукты, птицу и обезжиренные молочные продукты.

Эксперимент показал снижение уровня сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсульта, ожирения и даже некоторых видов рака.

Специалисты советовали не перекусывать на ходу, поскольку это увеличивает количество употребляемых калори й на 200 единиц.

Напомним, профессор из Италии Джулио Фанта с группой ученых в результате многолетних исследований сумел получить достоверную модель внешности Иисуса Христа.