Искусственный интеллект оживил Мону Лизу: опубликовано видео

28 мая 2019, 01:51

Компания Samsung показала движения девушки с легендарного полотна.

Мона Лиза
Мона Лиза ожила на видео / yoki.ru

Исследователи компании Samsung с помощью искусственного интеллекта создали алгоритм, который позволил оживить одно из самых известных в мире произведений живописи – картину итальянского художника Леонардо да Винчи Мона Лиза или Джоконда.

Результат деятельности разработчиков опубликован в YouTube.

Команда Samsung AI Center создала приложение, которое позволяет оживить любые фотографии, которые загрузит пользователь. Эксперимент провели на Моне Лизе, однако использовать можно любые снимки, даже собственные.

"Пользователи смогут даже создавать видеоролики. И все это за короткое время", - утверждают исследователи.

Разработчики утверждают, что программа может быть актуальна для проведения видеоконференций в области спецэффектов.

В экспериментальном видео показана Мона Лиза, которая разговаривает. На видео ее лицу присущи настоящие неподдельные эмоции.

Напомним, профессор из Италии Джулио Фанта с группой ученых в результате многолетних исследований сумел получить достоверную модель внешности Иисуса Христа.

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Леонардо да Винчи Мона Лиза Джоконда
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