Средиземноморская диета: принципы, правила и меню на неделю

Диета средиземноморская никому не противопоказана, и соблюдать ее можно в любую пору года.
Средиземноморская диета: история
Термин средиземноморская диета был введен американскими учеными Анселом и Маргарет Кейс в 1950-х годах.
Такая диета основывается на рационе жителей стран Средиземноморья - ученые выяснили, что благодаря своеобразному питанию в этих государствах люди дольше живут и меньше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Средиземноморская диета имеет простые принципы и правила, подходит для людей, которые хотят поправить здоровье и сбросить лишний вес.
Такой тип питания не подойдет тем, кто хочет быстро избавиться от лишнего веса - вес постепенно будет приходить в норму и, как следствие, сброшенные килограммы не свалятся снова как снег на голову.
Главный фактор, который может помешать придерживаться такого типа питания - лень. Средиземноморская диета зимой не противопоказана, но будет дороже обходиться, чем летом.
Диета средиземноморская - главные принципы и правила:
- Диета не заканчивается соблюдением правильного питания - обязательно нужно быть физически активными, минимальная нагрузка - получасовая прогулка;
- В рационе должно быть много овощей и несладких фруктов, и небольшое количество жирных продуктов;
- Количество соли сводится к минимуму благодаря потреблению продуктов, в которых содержится натрий (сыры). В блюда добавляют разные травы;
- Необходимо пить достаточное количество чистой воды.
Средиземноморская диета - список продуктов, употребление которых необходимо ограничить:
- Простые углеводы, в частности, сладости (допустимы одни раз в неделю);
- Нежирное красное мясо (не более одного раза в неделю);
- Яйца (два-четыре в неделю);
- Картофель;
- Сладкие фрукты;
- Твердые сыры советуют заменить менее жирными видами сыра - творожный сыр или моцарелла;
- Цельное молоко;
- Творог.
Диета средиземноморская - что категорически нельзя:
- Очень жирное;
- Острое;
- Алкоголь (исключение - вино, но не больше одного бокала в день).
Средиземноморская диета - список продуктов, которые должны быть в рационе каждый день:
- Сложные углеводы, например, разные крупы (гречка, булгур, рис, овсянка), цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы;
- Овощи;
- Фрукты и сухофрукты;
- Оливковое масло;
- Орехи и семечки;
- Кисломолочка и сыры.
Диета средиземноморская - что можно есть почти каждый день:
До шести раз в неделю можно есть рыбу и морепродукты, курятину, индейку, кролика.
Средиземноморская диета: пирамида питания
Средиземноморская диета - меню на неделю и рецепты
Cредиземноморская диета - меню на завтраки:
- Овсянка с сухофруктами, медом и йогуртом;
- Рисовая каша с фруктами и орехами;
- Два куриных яйца, сваренных вкрутую или всмятку, и хлеб, намазанный творожным сыром;
- Запеканка с йогуртом, фруктами и орехами;
- Овсянка с сухофруктами, медом и орехами, хлеб с сыром;
- Сырники с йогуртом, сухофруктами и орехами, хлеб, намазанный творожным сыром;
- Омлет из двух яиц с луком, оливки.
Средиземноморская диета - меню на обеды и рецепты:
- Куриное филе, запеченное с овощами и сыром, и макароны;
- Скумбрия, запеченная с лимоном, запеченный картофель с сыром и травами, порванные листья салата, взбрызнутые оливковым маслом и посыпанные травами;
- Мидии, тушеные в йогурте, с макаронами и морской капустой, взбрызнутой оливковым маслом;
- Запеченное мясо индейки, гречка, приготовленные на пару овощи, взбрызнутые оливковым маслом и посыпанные травами и измельченными орехами;
- Тушеное мясо кролика с булгуром и салатом из овощей и сыра, взбрызнутым оливковым маслом;
- Телятина, тушенная с луком и помидорами с порванными листьями салата, взбрызнутыми оливковым маслом, и посыпанными натертым сыром и измельченными орехами;
- Морепродукты, тушеные в йогурте, с натертым сыром и с рисом и морской капустой, взбрызнутой оливковым маслом.
Средиземноморская диета - меню на ужины и рецепты:
- Овощи и рыба, приготовленные на пару;
- Винегрет, заправленный оливковым маслом, и запеченное мясо индейки;
- Натертая отварная свекла с натертым чесноком и небольшим количеством оливкового масла с отварной курятиной;
- Простой морской салат - порванные листья салата и морепродукты, например, мидии, кальмары и бэби-осьминоги;
- Рыба, запеченная с овощами;
- Овощи, приготовленные на пару, с запеченной курятиной;
- Кефир и творог, политый небольшим количеством меда.
В рацион можно добавить разные фрукты, например, яблоки и апельсины, помело, грейпфрут.
Средиземноморская диета, отзывы экспертов
"…Одна из немногих диет, не имеющих особых ограничений, подходит даже для постоянного питания. Только не стоит ждать слишком быстрого результата, зато он будет устойчив, и без вреда для здоровья", - рассказала Комсомольской правде диетолог, тренер по питанию Дилара Ахметова.
"…есть диета, хотя скорее образ жизни, который доказал свою эффективность во многих исследованиях: это средиземноморская диета", - считает диетолог Альбина Комиссарова.
"Средиземноморская диета отличный вариант здорового питания и хороший способ внести здоровое разнообразие в повседневный рацион", - поделилась диетолог Виктория Кляуз.