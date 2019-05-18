Как приготовить творожную запеканку классическую и ажурную: простые рецепты

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

Запеканка: что это за блюдо

Запеканка — это блюдо, приготовленное из ингредиентов пюреобразной консистенции и связывающего компонента. Популярное блюдо — творожная запеканка, для его приготовления до пюреобразной консистенции доводят творог, а связывающим компонентом является яйцо.

В названии блюда — запеканка — содержится ответ на вопрос, как его готовить. Запеканку запекают в духовке, на сковороде или в мультиварке.

Главред решил узнать, как готовится творожная запеканка классическая, а также выяснить рецепт запеканки с яблоками и ажурной запеканки с тыквой.

Запеканка творожная: простые рецепты

Творожная запеканка классическая

Классическая творожная запеканка готовится с манкой.

Ингредиенты:

500 граммов творога пюреобразной консистенции;

3 яйца;

5 столовых ложек манки;

3 столовых ложки сахара;

Щепотка соли;

Сливочное масло — для смазывания формы.

Как делается творожная запеканка с манкой

Пересыпьте творог в миску или кастрюлю, добавьте в него три желтка манку и сахар и все тщательно перемешайте.

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

Белки отправьте в другую миску, всыпьте щепотку соли и взбейте до появления пышной белой пены. Потом понемногу добавляйте белки в творог и перемешайте ингредиенты.

Как готовится запеканка с творогом и манкой

Возьмите форму для запекания, смажьте масло и пересыпьте в нее творожную массу. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте в ней творожную массу на протяжении около 45 минут.

Проверяйте готовность запеканки с помощью деревянной палочки — проткните блюдо, если на палочке не останется влажный творог, значит — запеканка готова. Читайте такжеКак делать сырники: простые рецепты сырников

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

Творожная запеканка с яблоками

Ингредиенты:

600 граммов творога;

2 больших кисло-сладких яблока;

3 яйца;

4-5 столовых ложек манки;

4 столовых ложки сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

Щепотка соли;

Половина чайной ложки соды (без горки);

Сливочное масло — для смазывания формы.

Как делается творожная запеканка с яблоками

Отправьте творог в миску, разомните и вбейте в него два куриных яйца и положите один белок, а один желток переложите в другую емкость. Потом добавьте в творог ванильный сахар, сахар, щепотку соли и все тщательно перемешайте.

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

После этого добавьте к ингредиентам соду, высыпьте почти всю манку (оставьте немного для присыпки формы) и снова все тщательно перемешайте. Приготовленную творожную массу оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла.

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

Очистите яблоки от кожуры и вырежьте сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Нарезанные яблоки отправьте в приготовленную творожную массу и все тщательно перемешайте.

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

Как готовится творожная запеканка с яблоками

Смажьте форму сливочным маслом, присыпьте манкой и переложите в нее творожную массу и разравняйте ее ложкой. Взбейте желток и смажьте им верх творожной массы.

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

Отправьте блюдо запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40-45 минут.

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

Творожная запеканка без манки

Запеканка из творога может получиться и без манки, однако понадобится крахмал. Без манки, в частности, готовится запеканка с творогом и тыквой.

Ингредиенты:

500 граммов пюре из тыквы;

4 яйца;

4 столовые ложки крахмала;

Цедра 1 апельсина;

500 граммов творога;

30-40 граммов мака;

Около 200 граммов сахара.

Как делается запеканка с творогом и тыквой

Нарежьте тыкву на средние куски, положите шкурной на противень и накройте фольгой. Разогрейте духовку до 190 градусов и поставьте куски тыквы на 40 минут. Потом снимите фольгу и отправьте тыкву в духовку доготавливаться на 15-30 минут (тыква не должна быть влажной.

Приготовьте из кусочков тыквы пюре, а потом отделите от 600 грамм 100 и переложите отдельно.

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

Пересыпьте мак в кастрюлю, залейте кипятком (жидкости должно быть в 2 раза больше, чем мака) и проварите. Когда мак закипит, перемешайте его и варите, пока мак хорошо не разбухнет. Готовый мак просушите.

После этого сделайте творожное и тыквенное тесто. Сначала сделайте творожное тесто — вбейте в творог 2 яйца, всыпьте 100 граммов сахара, все перетрите блендером, добавьте в массу мак, 2 столовые ложки крахмала и все перемешайте, чтобы получилась однородная масса.Читайте также"Cводят с ума": кулинарный эксперт сказал, как приготовить очень нежные сырники

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

Потом нужно сделать тыквенное тесто: добавьте в тыквенное пюре 2 яйца, сахар — по вкусу, все перемешайте, добавьте цедру апельсина, 2 ложки крахмала и опят все перемешайте.

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

Творожное и тыквенное тесто должно быть одинаковым по консистенции. Загустить тесто можно, добавив крахмал. Творожное тесто можно сделать более жидким, добавив сметану.

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

Как готовится запеканка с творогом и тыквой

Выстелите дно формы диаметром 22-24 сантиметра пергаментом и смажьте растительным маслом. Разогрейте духовку до 190 градусов.

Выкладывайте тесто в форму по очереди — сначала ложку творожного, а в середину творожного положите ложку тыквенного и так сформируйте блюдо.

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

Потом покрутите форму вокруг своей оси и отправьте блюдо в духовку примерно на 1 час.

Можно приготовить не только классическую запеканку, но и ажурную / Скриншот видео с youtube.com

Блюдо запеканка с творогом также готовится в мультиварке. В Сети есть много рецептов, как испечь запеканку в мультиварке, для реализации одного из них понадобятся такие ингредиенты:

500-560 граммов творога;

3-4 столовые ложки сахара;

3 яйца;

0,5 чайной ложки соли;

1 пакетик ванильного сахара;

2-3 столовые ложки манки;

90-130 граммов сметаны;

1 чайная ложка разрыхлителя.

Пошаговый рецепт приготовления запеканки можно узнать, посмотрев видео.