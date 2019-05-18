Как приготовить творожную запеканку классическую и ажурную: простые рецепты

Запеканка творожная готовится из простых и доступных продуктов.
Запеканка: что это за блюдо
Запеканка — это блюдо, приготовленное из ингредиентов пюреобразной консистенции и связывающего компонента. Популярное блюдо — творожная запеканка, для его приготовления до пюреобразной консистенции доводят творог, а связывающим компонентом является яйцо.
В названии блюда — запеканка — содержится ответ на вопрос, как его готовить. Запеканку запекают в духовке, на сковороде или в мультиварке.
Главред решил узнать, как готовится творожная запеканка классическая, а также выяснить рецепт запеканки с яблоками и ажурной запеканки с тыквой.
Запеканка творожная: простые рецепты
Творожная запеканка классическая
Классическая творожная запеканка готовится с манкой.
Ингредиенты:
- 500 граммов творога пюреобразной консистенции;
- 3 яйца;
- 5 столовых ложек манки;
- 3 столовых ложки сахара;
- Щепотка соли;
- Сливочное масло — для смазывания формы.
Как делается творожная запеканка с манкой
Пересыпьте творог в миску или кастрюлю, добавьте в него три желтка манку и сахар и все тщательно перемешайте.
Белки отправьте в другую миску, всыпьте щепотку соли и взбейте до появления пышной белой пены. Потом понемногу добавляйте белки в творог и перемешайте ингредиенты.
Как готовится запеканка с творогом и манкой
Возьмите форму для запекания, смажьте масло и пересыпьте в нее творожную массу. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте в ней творожную массу на протяжении около 45 минут.
Проверяйте готовность запеканки с помощью деревянной палочки — проткните блюдо, если на палочке не останется влажный творог, значит — запеканка готова. Читайте такжеКак делать сырники: простые рецепты сырников
Творожная запеканка с яблоками
Ингредиенты:
- 600 граммов творога;
- 2 больших кисло-сладких яблока;
- 3 яйца;
- 4-5 столовых ложек манки;
- 4 столовых ложки сахара;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- Щепотка соли;
- Половина чайной ложки соды (без горки);
- Сливочное масло — для смазывания формы.
Как делается творожная запеканка с яблоками
Отправьте творог в миску, разомните и вбейте в него два куриных яйца и положите один белок, а один желток переложите в другую емкость. Потом добавьте в творог ванильный сахар, сахар, щепотку соли и все тщательно перемешайте.
После этого добавьте к ингредиентам соду, высыпьте почти всю манку (оставьте немного для присыпки формы) и снова все тщательно перемешайте. Приготовленную творожную массу оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла.
Очистите яблоки от кожуры и вырежьте сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Нарезанные яблоки отправьте в приготовленную творожную массу и все тщательно перемешайте.
Как готовится творожная запеканка с яблоками
Смажьте форму сливочным маслом, присыпьте манкой и переложите в нее творожную массу и разравняйте ее ложкой. Взбейте желток и смажьте им верх творожной массы.
Отправьте блюдо запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40-45 минут.
Творожная запеканка без манки
Запеканка из творога может получиться и без манки, однако понадобится крахмал. Без манки, в частности, готовится запеканка с творогом и тыквой.
Ингредиенты:
- 500 граммов пюре из тыквы;
- 4 яйца;
- 4 столовые ложки крахмала;
- Цедра 1 апельсина;
- 500 граммов творога;
- 30-40 граммов мака;
- Около 200 граммов сахара.
Как делается запеканка с творогом и тыквой
Нарежьте тыкву на средние куски, положите шкурной на противень и накройте фольгой. Разогрейте духовку до 190 градусов и поставьте куски тыквы на 40 минут. Потом снимите фольгу и отправьте тыкву в духовку доготавливаться на 15-30 минут (тыква не должна быть влажной.
Приготовьте из кусочков тыквы пюре, а потом отделите от 600 грамм 100 и переложите отдельно.
Пересыпьте мак в кастрюлю, залейте кипятком (жидкости должно быть в 2 раза больше, чем мака) и проварите. Когда мак закипит, перемешайте его и варите, пока мак хорошо не разбухнет. Готовый мак просушите.
После этого сделайте творожное и тыквенное тесто. Сначала сделайте творожное тесто — вбейте в творог 2 яйца, всыпьте 100 граммов сахара, все перетрите блендером, добавьте в массу мак, 2 столовые ложки крахмала и все перемешайте, чтобы получилась однородная масса.Читайте также"Cводят с ума": кулинарный эксперт сказал, как приготовить очень нежные сырники
Потом нужно сделать тыквенное тесто: добавьте в тыквенное пюре 2 яйца, сахар — по вкусу, все перемешайте, добавьте цедру апельсина, 2 ложки крахмала и опят все перемешайте.
Творожное и тыквенное тесто должно быть одинаковым по консистенции. Загустить тесто можно, добавив крахмал. Творожное тесто можно сделать более жидким, добавив сметану.
Как готовится запеканка с творогом и тыквой
Выстелите дно формы диаметром 22-24 сантиметра пергаментом и смажьте растительным маслом. Разогрейте духовку до 190 градусов.
Выкладывайте тесто в форму по очереди — сначала ложку творожного, а в середину творожного положите ложку тыквенного и так сформируйте блюдо.
Потом покрутите форму вокруг своей оси и отправьте блюдо в духовку примерно на 1 час.
Блюдо запеканка с творогом также готовится в мультиварке. В Сети есть много рецептов, как испечь запеканку в мультиварке, для реализации одного из них понадобятся такие ингредиенты:
- 500-560 граммов творога;
- 3-4 столовые ложки сахара;
- 3 яйца;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 2-3 столовые ложки манки;
- 90-130 граммов сметаны;
- 1 чайная ложка разрыхлителя.
Пошаговый рецепт приготовления запеканки можно узнать, посмотрев видео.