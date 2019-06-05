Переговоры Зеленского и Трампа: астролог рассказала, смогут ли президенты найти общий язык

5 июня 2019, 04:55

Халанская объяснила, что ошеломит Зеленского во время личной беседы с Трампом.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Астролог рассказала, возможен ли конструктивный диалог между Трампом и Зеленским / Главред

Недавно президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от американского президента Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. Астролог Людмила Халанская рассказала, чего ждать от встречи президентов.

"Гороскоп Владимира Зеленского известен, так как есть все необходимые для его построения данные. С гороскопом Дональда Трампа не всё так однозначно. Поэтому можно лишь в общих чертах рассмотреть совместимость этих двух лидеров. Нас интересует, прежде всего, возможность диалога между ними, их желание услышать друг друга, прийти к конструктивным решениям", - объяснила Халанская.

Читайте такжеИскра между Зеленским и Трампом: чего ждать от первого визита президента в США"Поэтому смотрим на показатели Меркурия в обоих гороскопах. И сразу видим, что Меркурий Владимира Зеленского находится в напряжённом аспекте с Юпитером Дональда Трампа. Кроме Юпитера, ещё две другие важные точки гороскопа Трампа усиливают этот напряжённый аспект. А значит, реальных конструктивных решений от переговоров двух президентов ожидать не приходится. Их диалог может представлять собой лишь высказывания на общие темы, рассуждения ни о чём, стремление не касаться в беседе реальных насущных проблем", - сказала она.

По ее словам, никакой личной неприязни между лидерами Украины и США возникнуть не должно.

"Если бы это были, например, сотрудники или люди, которые в другом каком-то качестве взаимодействуют друг с другом в повседневной жизни, они нашли бы точки соприкосновения и могли бы построить рабочие отношения. Но поскольку в действительности их общение предполагает лишь короткую встречу и беседу через переводчика, вряд ли у них есть шанс присмотреться друг к другу поближе", - отметила эксперт.

Астролог уверена, что Дональд Трамп произведёт неизгладимое впечатление на Владимира Зеленского.

"Нептун Трампа попадает в точный гармоничный аспект с Солнцем и Венерой Зеленского. А значит, магнетическое воздействие президента Америки, его харизма, весь спектр неординарности и загадочности его личности может буквально ошеломить нашего президента, покорить его сердце. Вот только вряд ли это будет полезно для дела", - резюмировала она.  

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США встреча Владимир Зеленский Дональд Трамп астрологический прогноз Украина Людмила Халанская
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