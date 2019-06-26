Диетологи назвали пять лучших ягод для похудения

26 июня 2019, 05:30

Диетологи советуют кушать для похудения только пять ягод.

Названы 5 эффективных ягод для похудения
Названы 5 эффективных ягод для похудения / look.com.ua

Летом похудеть быстро вполне реально, и для этого нужно просто употреблять красные ягоды, убеждены диетологи.

Эксперты в области похудения настаивают, что в сезон ягод каждый желающий получил шанс легко сбросить лишние килограммы. Но не все ягоды имеют чудо-эффект.

Диетологи советуют кушать для похудения только 5 из них.

Клубника

 По мнению специалистов по диетологии, клубника - одно из наиболее эффективных средств для похудения. Содержащиеся в ягоде вещества, которые отвечают за водный баланс, и выводят излишки жидкости из организма, создают условия для правильного пищеварения, и в обмене веществ нет сбоев.

А если учесть, что в клубнике много клетчатки, которая и вбирает в себя из кишечника различные скопившиеся токсины, то Ваш прекрасный цвет лица, и гладенькая кожа, будет об этом говорить.

А раз результат на лице, то попробуйте с помощью клубничных разгрузочных дней, приобрести результат в области талии. Пусть это будет хотя бы пару дней в неделю, но потребуется особый настрой, потерпеть чувство голода, ведь у клубники за счёт высокого содержания аскорбиновой кислоты, есть особенность усиливать аппетит.

А в течение дня можно будет, есть по 500 г. клубники и запивать минеральной водой, по вашему вкусу, можно чередовать со слабым зелёным чаем.

Земляника

Похудение с земляникой очень эффективное. Дело в том, что ягода содержит примерно 42 ккал на 100 г, что уже говорит в пользу земляники. Кроме того, она помогает наладить процесс пищеварения, улучшает отток желчи, выводит лишнюю воду. Все это очень полезно при похудении.

Чем еще полезна лесная ягода? Она способствует ускорению обмена веществ в организме. Поскольку в землянике много клетчатки, она хорошо насыщает и очищает кишечник. Как видите, ягода, действительно, очень полезна для похудения.

Малина

Японские ученые утверждают, что употребление этой ягоды по полстакана в день за 20-30 мин перед едой ведет к успешному похудению. И все благодаря липолитическим ферментам, которые присутствуют в составе ягоды и способствуют сжиганию жиров в организме.

Эта низкокалорийная ягода (в 100 г каких-то 42 ккал) менее других способна поднять уровень сахара в крови. Богатое содержание клетчатки помогает ей в борьбе с запорами и оказывает благотворное действие на работу ЖКТ и благоприятствует выведению избытков солей и жидкости из организма, что помогает бороться с избыточным весом.

Вишня

Ягоды вишни являются хорошим очистителем организма от шлаков, токсинов и гниющих продуктов. Также они освобождают желудочно-кишечный тракт от всевозможных продуктов распада и не переваренных остатков веществ.

И нельзя не сказать, что эти ягоды стимулируют выработку желудочных соков, что способствует ускорению процесса переваривания пищи. Все это способствует как улучшению пищеварения, так и нормализации вещественного баланса организма, что в деле борьбы с лишним весом очень важно.

Читайте такжеДиетолог назвала самую идеальную ягоду для похуденияПомимо того, вишни – прекрасное мочегонное средство, которое освободит ваш организм от лишней жидкости и снимет отеки в проблемных местах.

А содержащиеся в ягодах вишни эфирные масла и органические кислоты вызывают расщепление жиров и, соответственно, сжигание жировых отложений. 

Арбуз

Почему арбуз может снизить вес?

Он низкокалорийный - в 100 граммах съедобной части плода содержится 38 килокалорий.

Мочегонный эффект - арбуз хорошо выводит из тела лишнюю жидкость, а она может увеличивать показания ваших весов в среднем на 1-2 килограмма.

Подавляет чувство голода - просто за счет наполнения желудка - и при этом обладает сравнительно низкой калорийностью.

Сладкий вкус. Многочисленные исследования физиологов показали, что для человеческого мозга сладкое является сильнейшим "провокатором" ощущения сытости, так что провести разгрузочный день на арбузе будет намного легче, чем на каких-нибудь огурцах.

Диетологи заключают, что эти красные ягоды являются прекрасным вариантом для похудения летом.

Напомним, ранее диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения.

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