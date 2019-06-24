Диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения

Названа самая лучшая ягода для похудения / bigmir.net

Существует одна ягода, которая помогает похудеть особенно эффективно. Настолько, что эффект от нее сжигает жир прицельно.

А спеет эта чудо-ягода для похудения как раз летом.

Речь идет о вишне. Российский диетолог Екатерина Аружева назвала вишню одной из лучших ягод для похудения. И этому есть объяснение – ее состав благоволит многим этапам снижения веса. Первое, что отметила диетолог – это низкая калорийность – всего 50-60 калорий на 100 граммов продукта.

Вишня богата микроэлементами и витаминами, например, витамином C, без которого похудение невозможно, мелатонином, улучшающим сон – что тоже важно. Также вишня улучшает работу мозга, нормализует кровообращение, тем самым усмиряя гормоны, особенно гормоны голода.

При этом, как отметила Аружева, вишня из-за содержания сахаров может быть опасна для диабетиков. Однако польза ее для снижения веса доказана наукой, пишет u-f.

Добавим, что польза вишни настолько велика, что сравниться с ней может разве что земляника. И это неудивительно при столь богатом составе витаминов и микроэлементов! Витамины в вишне содержатся следующие: С, РР, А, Е, Н, В1, В2, В6, а также фолиевая кислота или витамин В9. Из микро- и макроэлементов: фтор, железо, йод, магний, медь, фосфор, цинк, натрий, хром, марганец, сера, калий, хлор, никель, бор, рубидий, ванадий, кобальт.

Особенно богата вишня кальцием, а по содержанию молибдена находится на первом месте среди ягод. Хотя некоторые из перечисленных элементов нужны нашему организму в минимальном количестве, однако при их недостатке мы больше подвержены болезням и быстрее стареем.

Читайте такжеВ чем польза черешни и зачем ее есть при похуденииКроме того, мякоть вишневых ягод можно без преувеличения назвать вкусным и полезным натуральным лекарством с широким спектром действия:

в первую очередь, их рекомендуется активно употреблять в пищу с целью повышения в крови гемоглобина, снижения высокого давления и укрепления капилляров во избежание кровоизлияний;

вишня может послужить отличным профилактическим средством от инфарктов, тромбозов, инсультов, приступов стенокардии и от осложнений артериального атеросклероза;

мякоть плодов применяется при лечении подагры и артрита, поскольку уменьшает уровень мочевой кислоты в организме и устраняет воспаление суставов;

за счет достаточно высокого содержания меди вишню полезно включать в рацион при лечении эпилепсии и некоторых психических заболеваний – ягоды вишни благотворно воздействуют на центральную нервную систему и на деятельность головного мозга;

противовоспалительные и бактерицидные свойства вишни позволяют успешно бороться со стрептококками и стафилококками, уничтожать возбудителей дизентерии.

Напомним, ранее диетолог назвала главное правило похудения для женщин.