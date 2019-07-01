Катастрофы, смерти и два затмения: что пророчит гороскоп на июль-2019 для всех знаков Зодиака

Астролог предсказал очень сложный июль из-за "коридора затмений"

Июль станет месяцем, утопающим в "коридоре затмений": 2 июля произойдет солнечное затмение, а 17 июля – лунное. Так что второй месяц лета будет ознаменован фатальностью и кармически неотвратимыми событиями. Потому в июле лучше просто расслабиться и не предпринимать каких-либо важных шагов. В любом случае, в июле всем нужно быть готовыми к кризисным, сложным и даже трагическим событиям. Этот период однозначно не будет благоприятен для важных дел. Его лучше посвятить отдыху у реки или моря, а также поездкам на дачу.

2 июля в 22.16 по киевскому времени нас ждет солнечное затмение. За полчаса до этого затмения следует принять душ или ванну, а еще лучше – искупаться в водоеме, после этого лечь головой на северо-восток и попытаться визуализировать свое "письмо Вселенной" о том, что необходимо изменить в себе и как усовершенствовать себя. Например, это будет самое подходящее время для того, чтобы избавиться от вредных привычек – курения или пристрастия к алкоголю. Также это будет подходящий период для того, чтобы оставить в прошлом людей или отношения, с которыми вы уже давно планировали расстаться, но никак не решались, а еще при этом важно визуализировать нового избранника (или избранницу).

Читайте такжеИщите женщину: астролог рассказал, почему погиб ТымчукКроме того, непосредственно день солнечного затмения и период вблизи него отлично подойдут для развития в себе ответственности и целеустремленности.

Также это время будет благоприятно для проведения ритуальных действий, связанных со здоровьем. Удачно пройдут в эти дни ритуалы по очищению энергетики, выкатыванию яйцами каких-либо болезней и т.п.

Так что за полчаса до затмения нужно принять душ, лечь головой на северо-восток и посвятить дальнейшее время визуализации желаемого, а затем, через полчаса после затмения, нужно снова принять душ – контрастный, чтобы очиститься, а у кого есть возможность, стоит поплавать минут семь в водоеме.

Хорошо, что в Украине солнечное затмение произойдет в 22.16, так что после работы можно будет спокойно проделать весь этот ритуал.

Помимо всего прочего, очень благоприятно будет, если после первого душа вы облачитесь в новую одежду, халат или даже просто завернетесь в новое полотенце.

Вообще, с 1 по 6 июля лучше не принимать важных решений и не предпринимать серьезных шагов. Это – время для остановки. В этот период вам очень пригодится умение "вписываться в ситуации". Лучше не торопить события, позволить им идти своей чередой и просто переждать, отдыхая и поменьше работая.

В принципе, этот период стартовал еще в последние дни июня и продлится почти всю первую декаду июля. Отчасти, поэтому такой "черепашьей" предвыборной гонки, как в этот рез, в Украине еще никогда не было. Это будут самые спокойные выборы за всю историю Украины.

Читайте такжеАварии и смерти: астролог спрогнозировал ужасное начало июля2 июля Марс войдет в зодиакальный знак Льва, поэтому могут обостриться отношения между странами или политиками, между организациями или простыми людьми. Ведь Марс всегда символизирует необузданность, а Лев – стремление кому-то что-то доказать. Так что в этот период могут начаться трения между сильными мира сего.

К тому же, с1 по 10 июля нас ждет катастрофический период, когда Меркурий соединится с Марсом и будет в квадрате к Урану. В это время могут начаться извержения вулканов. И, поскольку солнечное затмение будет видно в Чили, Аргентине и Тихом океане, а затмение будет происходить в 11-ом градусе Рака, символ которого – Пьяный моряк, сошедший на берег, или Пароход в мелкой реке, возможны землетрясения, причем ужасные по своим масштабам, а также цунами. Кроме того, в эти дни танкеры и лайнеры могут неожиданно садиться на мель, могут происходить различные проливания и высыпания в акваторию водоемов. То есть будет сохраняться опасная ситуация для моряков и морей, плюс – будет риск утопления.

Однако в то же время ситуация с украинскими моряками, находящимися в российском плену, может разрешиться именно в июле, причем в пользу Украины. По крайней мере, кармическая ситуация, связанная с этим градусом – "градусом моряков", будет благоприятной, потому в июле можем надеяться на успешное решение вопроса о дальнейшей судьбе моряков и освобождении.

Кроме того, поскольку затмение будет в "знаке моряка", велика опасность широкого распространения инфекций, различных палочек, которые "живут" в воде. А поскольку Черная Луна будет проходить по знаку Рыб, могут вспыхнуть массовые заболевания, например, холерой. Также есть риск, что начнут распространятся заболевания, переносчиками которых являются комары.

Читайте такжеПод аурой затмения: астролог рассказал, чего ждать от встречи Путина и ТрампаС3 июля Венера расположится в зодиакальном знаке Рака, причем произойдет это вблизи затмений, потому в жизни некоторых людей может появиться верный и преданный человек, любовь, которая в дальнейшем перерастет в брак, семью. Так происходит всегда, когда Венера заходит в "семейный знак" Рака в ауре затмения. Это сулит фатально неотвратимую любовь и человека, посланного Богом, Вселенной.

В первой половине июля нужно жить эмоционально насыщенно, могут возникать очень яркие чувства и ощущение родства душ.

Также это время благоприятно для того, чтобы вспомнить о своих корнях и навестить своих родственников, если вы давно с ними не виделись, чтобы съездить в те места, где вы родились, восстановить утраченные в силу обстоятельств семейные контакты и связи. Особенно этим стоит заняться, начиная с 8 июля, когда Меркурий станет ретроградным.

А Меркурий будет оставаться таковым с 8 июля до 1 августа, потому разного рода сделки в июле в обозначенные даты просто противопоказаны: подписание контрактов, оформление бизнес-партнерства и т.д. – от всего этого придется воздержатся. Также не стоит в это время осуществлять какие-либо имущественные сделки, особенно с недвижимостью, потому что иначе неминуемо придется переделывать какие-то документы, а сама сделка может оказаться весьма неудачной.

Так что все коммерческие вопросы постарайтесь уладить до 8 июля. Но не забывайте о затмении и днях, находящихся в его ауре – с учетом этого временной лаг для коммерческих дел получится небольшой, 5-8 июля. В эти несколько дней будет благоприятная ситуация.

С 8 по 10 июля нас ждет еще один кризисный период. Это время может быть обозначено наибольшим количеством ДТП, несчастных случаев и катастроф за месяц. Я бы не советовал летать в это время на самолетах и вертолетах. Также это время может стать точкой семейного кризиса, разрушением взаимоотношений, причем отношения могут портиться как между брачными партнерами, так и между бизнес-партнерами.

Читайте такжеРазвод и новый муж: астролог спрогнозировал расставание Галкина и ПугачевойВесьма критическим будет 6 июля, в этот день Сатурн соединится с заходящим узлом, а это сулит опасность смерти в роду. Также это будет худшая дата для принятия каких-либо решений.

Более-менее благоприятные дни нас ждут с 11 по 15 июля. После напряженной первой декады месяца, немного отпустит и станет легче. Это время будет более гармоничным. По крайней мере, Марс и Меркурий на небе начнут расходиться, не позволяя происходить таким конфликтам, как до этого в июле. В этот период будет вырисовываться благоприятный "парус" хороших удачных ситуаций.

16-17 июля в 0.31 по Киеву нас ждет лунное затмение, однако его влияние начнет ощущаться уже с вечера 15 июля. Кстати, затмение будет видно на территории Украины, но частичное, а не полное.

На небе появится "пепельная" Луна. А пепел – это символ трагических событий, крушений. Потому для людей, родившихся в дни затмений или дни, находящиеся в ауре затмений, может наступать очень непростой год в жизни, с большими трудностями и испытаниями. Это лунное затмение ознаменуется различными разрывами отношений, разрушением союзов, связей и партнерства. Кроме того, могут возникать финансовые трудности.

Этот период будет непрост еще и потому, что Венера будет в оппозиции к Сатурну, а потом – и к Плутону. И он будет чреват тем, что в эти дни, занимаясь своим основным делом, можно "влететь" на очень крупную сумму денег в дальнейшем. Причем ситуация будет обманчива: ничто не будет предвещать ничего плохого и сложного, но все может обернуться против вас.

Сложный период – с 16 по 21 июля. Тем более, Меркурий будет "сожжен" в ауре Солнца, особенно 21-го числа. Потому 21 июля лучше не принимать никаких судьбоносных решений и не осуществлять важных дел. Пожалуй, 21 июля – это едва ли не самая худшая дата в месяце.

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А вот дни с 22 по 31 июля можно назвать наиболее успешной декадой июля. В этот период возможным станет выход из кризисов и трудных ситуаций. Наконец перестанет ощущаться влияние затмений. Сложится благоприятный тригон между Марсом и Юпитером. В это время можно будет реализовывать свои амбиции и достигать важных целей. Нас будет ждать удача, расширение возможностей и будет много энергии. Смело в это время можно отправляться в дальние путешествия, подходящее время для обширных программ. Разве что за исключением 27 июля, когда могут возникнуть некоторые сложности.

Читайте такжеПосадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогнозЕще один важный момент – июль может ознаменоваться уходом из жизни очень известных людей, может быть очень много смертей, потому что соединение Сатурна и заходящего узла в оппозиции к зодиакальному знаку Рака (знак семьи, рода, родственников).

Также в июле до 22 числа лучше не делать никаких операций, а вот после 22-го оперативные вмешательства будут удачными и благоприятными. Потому, если есть возможность повременить с операцией, то лучше подождите до последних чисел июля. Не хочется этого говорить, но морги в июле будут переполнены. Однако те, кто занимается предоставлением ритуальных услуг, будут процветать.

Кроме того, положение Марса, в котором он будет пребывать целый июль, указывает на повышенную пожароопасность, солнечную и очень жаркую погоду. А квадратура Меркурия и Марса к Урану сулит нам шквальные ветры и ураганы уже с первой половины месяца.

Также я бы однозначно не советовал в июле вкладывать деньги в ценные бумаги, особенно после того, как Меркурий станет ретроградным, да еще и в свете затмения после 8 числа. Потому лучше не покупать ни ценных бумаг, ни биткоинов в июле, а, наоборот, я бы сбрасывал их.

Так что, резюмируя, можно сказать, что июль будет непростым месяцем. Особенно первые две декады июля не порадуют нас, потому что будут ужасно неудачными и неблагоприятными, а вот в последнюю декаду станет заметно легче.

Влад Росс / Главред

Гороскоп на июль-2019 для всех знаков Зодиака

Неудачники месяца:

Козерог. Поскольку затмения будут происходить на оси Козерога и Рака, представители этих двух знаков станут самыми большими неудачниками месяца. Именно в жизни Козерогов и Раков в июле будут самые сложные ситуации, которые только можно вообразить. Поскольку заходящий узел и Сатурн – в Козероге, то сильнее всего судьба будет бить именно по представителям этого знака Зодиака. Сначала солнечное затмение произойдет в зодиакальном знаке Рака, а потом лунное – в знаке Козерога.

Потому в июле у Козерогов может возникнуть кризис жанра. Могут возникнуть очень сложные ситуации со здоровьем. Возможны солнечные удары, переутомление. Козероги также могут лишиться работы, им точно не стоит рассчитывать на карьерный рост и успехи в их деятельности в этом месяце. Плюс ко всему, они рискуют попасть в финансовую каббалу. Потому Козерогам вообще никаких действий лучше в июле не предпринимать.

Читайте такжеРождены быть миллионерами: астролог назвал знаки Зодиака, к которым "липнут" деньгиРак. Ракам в июле не позавидуешь: по количеству и серьезности сложных жизненных ситуаций они в июле будут на втором месте после Козерогов. Особенно непросто все будет складываться в любви и браке. Есть риск потерять жену (или мужа), могут быть измены, отсутствие взаимопонимания, споры из-за недвижимости. Также Раков может ждать вынужденная эмиграция или переезд, и, наоборот, их могут депортировать из другой страны. Кроме того, Раки могут потерять много денег или разориться в июле, особенно это касается тех, кто пытается зарабатывать на валютных колебаниях.

Весы. Весам в июле придется непросто. Их могут ждать проблемы с договорами и партнерством. Могут возникнуть непреодолимые разногласия с партнерами, проблемы в бизнесе, сложные ситуации при заключении договоров и контрактов, непросто будет вести переговоры. Весам лучше отправиться в июле на отдых, на острова, и на время просто отойти от дел.

Овны. Овнов ждет сложный месяц, и эти сложности будут связаны с любовниками (или любовницами), а также детьми. Детей о Овнам следует особенно беречь в этот период. Представителям этого знака следует опасаться травм и сложных ситуаций в дороге. Кроме того, Овнам в июле, как никому другому из знаков, нужно следить за тем, чтобы воры-домушники не влезли к ним в квартиру и не обчистили ее. И уж точно им не стоит писать в Фейсбуке или Инстаграмме о том, что они куда-то улетают-уезжают надолго, а их квартира пустует – лучше пусть позаботятся о сигнализации. Кроме того, в июле Овнам стоит опасаться угонов автомобилей. А еще им нужно быть внимательными, поскольку они могут проявлять губительную для них наивность при заключении важных сделок.

Счастливчики июля:

Львы. В сложных ситуациях, которыми будет богат июль, могут выигрывать Львы. В зодиакальный знак Льва войдет планета огненной стихии – Марс. Львы будут настойчивы и энергичны в июле, смело могут рисковать и "брать быка за рога", особенно в последней декаде месяца. Им все будет удаваться, любое их дело увенчается успехом. Особенно им будет везти в новых начинаниях. Кроме того, Львам будет везти во всем, что будет связано с тайнами: тайные сделки, тайные любовные приключения...

Водолеи. Хороший месяц ждет и Водолеев. Особенно это будет касается их здоровья. Также все отлично будет складываться в работе. Неожиданно Водолеи могут найти новое место работы, сами собой будут приходить предложения вакансий. Поэтому Водолеям в июле лучше не планировать отдых, а поискать новое место работы – перед ними откроются хорошие возможности. Водолеи в июле могут найти надежных союзников и обзавестись хорошей протекцией. Особенно это проявится в первой половине месяца. Единственное – Водолеям нужно будет ставить четкие цели и добиваться их, а это представителя данного знака не очень свойственно.

Читайте такжеПрут без тормозов: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых смелость кипит в кровиСкорпионы. Скорпионам удача будет сопутствовать в финансовых делах. Перед представителями этого знака будут открываться новые финансовые возможности, к ним будут приходить деньги издалека. Возможны удачные поездки за границу и смена места жительства. Их ждет успех с иностранцами. Скорпионам будет везти при поступлении в высшие учебные заведения.

Тельцы. Похожая ситуация будет складываться и у Тельцов. Им в июле легко будет удаваться находить выгодные связи, входы и выходы. Им также будет фартить в учебе, в поездках, приключениях. Хорошая ситуация их ждет и в том, что касается любви, брака и отношений. Венера, управляемая Тельцом, будет находиться в знаке Рака, что очень благоприятно для Тельцов. Тельцы могут встретить свою вторую половинку, особенно вблизи солнечного затмения.

Переменчивое везение в июле ждет:

Рыбы. С одной стороны, в июле Рыб ждет отличный отдых – он окажется весьма благотворным и плодотворным. В этот период у представителей этого знака могут прекрасно складываться романтические отношения. А женщины-Рыбы могут неожиданно для себя встретить "папика" с деньгами, особенно в первой половине месяца. С другой стороны, во второй половине месяца у Рыб будет страдать репутация. Потому им нужно быть очень осторожными и аккуратными, вести себя безукоризненно и быть пунктуальными. Также во второй половине месяца Рыбам следует уделить внимание своему здоровью, поскольку оно будет "хромать".

Девы. У Дев все отлично будет складываться в их работе, бизнесе, деятельности. Сама судьба неожиданно будет им предлагать отличные выходы из ситуаций, перед ними откроются новые возможности. Тем более, Белая Луна сейчас находится в зодиакальном знаке Дев. Потому их ждет некое просветление, особенно во второй половине месяца. Кроме того, у Дев в июле может существенно вырасти зарплата, потому им стоит просить у начальства повышения.

Читайте такжеЗнаки на инаугурации Зеленского: астролог рассказал, чего ждать от нового президентаСтрельцы. У Стрельцов все будет складываться хорошо, особенно во второй половине месяца, во всем, что касается заграничных поездок. Путешествия, отдых у моря, поездки на природу – все это Стрельцам лучше организовывать во второй половине июля. Также Стрельцам будет фартить во всем, что связано с политикой. У них будет хорошая возможность добиться своего в важных переговорах. Их ждут большие свершения. Но в первой половине месяца им нужно быть осторожными в поездках, а лучше вообще их отложить. Особенно от поездок стоит воздержаться в дни, находящиеся под аурой затмений – солнечного и лунного, так как будет опасность ДТП и несчастных случаев.

Близнецы. Близнецы в июле легко смогут найти новых надежных партнеров или возобновить сотрудничество со старыми. Могут восстанавливаться старые связи, которые, казалось, были утрачены навсегда, и эти связи будут очень полезными для их бизнеса – они дадут новый всплеск и вдохнут новую жизнь в их дела. Все это будет крайне успешно. Но Близнецам следует опасаться быть втянутыми в судебные разбирательства и крупные споры. Особенно в первой половине месяца на Тельцов могут подавать в суд. Рекомендовал бы им не доводить дело до конфронтации, а как-то избегать ее, сглаживая острые углы. Тайные враги в этом месяце могут получить власть над Близнецами.

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