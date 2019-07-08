Лучшие семьянины: астролог назвал самые "домашние" знаки Зодиака

Астролог рассказал, с какими знаками Зодиака сложнее всего строить семью

8 июля отмечается Международный день семьи. Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, среди каких знаков Зодиака чаще всего встречаются любящие супруги и примерные семьянины.

Все знаки Воды очень привязаны к семье, своей второй половине и очень дорожат семейным очагом. По словам Росса, хорошие семьянины – как правило, те люди, у которых в гороскопе хорошо проявлена Луна.

Самый семейный знак Зодиака – Рак. У людей, рожденных под этим знаком, почти всегда на первом месте – семья, для них это наивысшая ценность. Они очень привязаны к семье. Луна управляет этим Раком, этот знак – ее обитель.

Читайте такжеКатастрофы, смерти и два затмения: что пророчит гороскоп на июль-2019 для всех знаков ЗодиакаНа втором месте – Тельцы. Семейные ценности для представителей этого знака очень важны. Луна у этого знака – в экзальтации. Тельцы очень дорожат любовью, семейными отношениями, браком.

Третье место разделяют два других "водных" знака – Рыбы и Скорпионы. Эти знаки Зодиака – очень чувственные, заботливые и семейные. Хотя иногда что горячие Скорпионы, что изменчивые Рыбы могут посматривать "в сторону". Однако если они любят человека, то любят до конца.

А вот полная противоположность этим знакам-примерным семьянинам – Водолеи. Они очень переменчивы: сегодня они могут любить одного, а завтра – другого. Однозначно из всех знаков Зодиака именно Водолеи привязаны к семье меньше всего, потому что это – абсолютно независимый знак.

Нередко у Водолеев любовь выдается за дружбу, дружба – за любовь. Платонические чувства, платоническая любовь им больше присущи, чем чисто физические отношения. Скорпионы бы Водолея однозначно не поняли: как это секс может быть не самым главным, как выше секса может быть что-то духовное?

Читайте такжеИзменщики и однолюбы: какой знак Зодиака легко наставит рога, а какой будет верен до смертиВторое место по "не семейности" следует отдать Близнецам. Эти люди не очень эмоциональны, они не особо поддаются чувствам – скорее, их привлечет интеллект избранника (или избранницы).

Кроме того, по статистике среди Близнецов и Водолеев больше всего геев и лесбиянок. Эти знаки ценят свободу, потому и демонстрируют эту "свободную любовь".

Третье место по "не семейности" – Весы. У этого знака Сатурн в экзальтации, а эта планета никак не связана с семейными ценностями, больше – с одиночеством. Весы часто заводят семью не для того, чтобы продолжать род, а ради собственного удовольствия, и партнер им нужен просто для них самих. Продолжение рода Весов не особенно заботит.

Как видим, именно "воздушные" знаки Зодиака меньше привязаны к семье и меньше дорожат семейными ценностями, резюмировал Росс.

Напомним, ранее Влад Росс составил гороскоп на июль и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.

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