"Место пропитано кровью": астролог объяснил, почему Зеленскому нужно съехать с Банковой

4 июля 2019, 06:33

По мнению астролога, переезд офиса главы государства в Украинский дом – это плохая идея.

Администрация президента
Астролог Росс объяснил, почему Офис президента не следует переносить в Украинский дом / УНИАН

Идея о переезде Администрации президента, а точнее теперь уже Офиса президента на Европейскую площадь сама по себе неплоха. Такой переезд будет символизировать сближение Украины с Европой. Об этом в комментарии Главреду астролог Влад Росс.

"Это – своего рода магический прием, призванный соединить нашу страну с Европейским Союзом, что позволит в ближайшим будущем не только довольствоваться Соглашением об ассоциации с ЕС, но и развивать более тесное сотрудничество со странами Евросоюза по разным направлениям", - сказал астролог.  

Однако Росс обратил внимание на один нюанс.

Читайте такжеАварии и смерти: астролог спрогнозировал ужасное начало июля"Планируется, что Офис президента переедет в Украинский дом, бывший музей Ленина. А это – по своей энергетике и атмосфере – тот же мавзолей. Помните, как в сказках говорилось, "там русский дух, там Русью пахнет"? Вот и тут, аура музея Ленина остается по-прежнему, от коммунистического духа и энергетики того, что было связано с ленинизмом, едва ли в этом здании удастся избавиться. По этой причине я бы не советовал организовывать место работы президента и его команды в этом здании", - объяснил астролог.

"Пребывание музея Ленина там наложило на него свой сильный отпечаток: это здание насквозь пропитано коммунизмом, потому у современного демократичного президента вряд ли получится эффективно и плодотворно работать в нем", - добавил он.

По словам Росса, переезжать Администрации президента все же следует, просто стоит подыскать другое место. Лучшим вариантом был бы перенос офиса главы государства куда-нибудь за город.

"Вообще, Крещатик – не самое хорошее место в Киеве. Это – "кровавое место". Раньше там вообще протекала небольшая речка, которая со временем пересохла. Весь Крещатик – на крови, любой уголок этой улицы пахнет кровью. Поэтому я бы рекомендовал все государственные учреждения, все администрации перенести с Крещатика", - отметил астролог.

Читайте такжеОднолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки ЗодиакаВ то же время, по мнению астролога, оставаться на улице Банковой Администрации президента тоже никак нельзя.

"Нынешнее здание АП также имеет коммунистическое прошлое и неблагоприятную ауру. Но самое мрачное место там – это Дом с химерами. Если бы вдруг кто-то додумался перенести Администрацию президента в Дом с химерами, то в нашей стране можно было бы просто "охмереть"!", - заявил он

Ранее астролог Влад Росс рассказал, каким президентом будет Владимир Зеленский.

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