День фотографа 2019 – поздравления и самые интересные первые фотографии в истории человечества

Главред собрал самые фотогеничные поздравления с праздником.
День фотографа 2019 отмечается в день памяти святой Вероники.
По преданию, именно Вероника передала Христу кусок ткани во время его шествия на Голгофу – чтобы Спаситель мог утереть пот с лица. На плате ткани запечатлелся лик Христа (icona vera – подлинный образ). Сейчас плат Вероники хранится в соборе Святого Петра в Риме.
А спустя 2000 лет – после изобретения фотографии – папа Римский назначил День святой Вероники как День фотографа.
Читайте такжеДень Петра и Павла 12 июля: что делать, чтоб не проворонить свое счастье, а что делать нельзяК слову, первая фотография появилась в 1826 году. Это гравюра французского изобретателя Жозефа Нисефора Ньепса. На первой фотографии запечатлен вид из окна его мастерской. Она так и называется "Вид из окна в Ле Гра".
К слову, люди на первых фотографиях не запечатлены: тогдашние камеры не ловили движения, а те же прохожие на улицах не стояли на одном месте достаточно долго, чтобы потом проявиться на снимке. Поэтому первая фотография человека появилась в 1838 году: Луи Дагер сумел увековечить прохожего, которому чистят ботинки (он как раз постоял на месте достаточно долго).
Первое селфи появилось годом позднее, в 1839 году. Его сделал американский фотограф Роберт Корнелиус. На это у него ушло более минуты стояния на одном месте.
Первая цветная фотография приписывается физику Джеймсу Клерку Максвеллу и датируется 1861 годом. А первой пейзажной цветной фотографии пришлось ждать еще почти двадцать лет – до 1877 года: на ней изображен пейзаж юга Франции (собственно, так снимок и называется).
Самая первая фотография в Инстаграме была загружена в 2010 году со-основатель Instagram Кевином Систромом еще до официального запуска соцсети. Общественность смогла лицезреть ее лишь спустя три месяца после закачки на сайт.
Самая первая фотография кота – ею считается фото Гарри Пойнтера, сделанное ориентировочно в период с 1880 по 1890 годы.
А вот первая фотография черной дыры появилась только в этом году: ученые из проекта Event Horizon Telescope презентовали ее 10 апреля 2019 года.
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С днем фотографа: поздравления
Фотовспышки, силуэты
Ностальгией, все, согреты,
Ведь в них вложена душа...
Ах, как "фотка" хороша!
Вы, фотограф с позитивом —
Снимки в свете, все, в красивом,
"Тень" и "свет" соблюдены,
Все пропорции даны
В нужном, правильном уклоне,
С выразительностью в фоне,
В лицах, зелени и прочем...
Вы, художник, между прочим.
С Вашим праздником, фотограф!
Подарите мне автограф
С Вашей "сказочной" работой,
Снятой с чувством и заботой!
***
4 смс - 221 символ:
Поздравляю с Днем фотографа. Искренне желаю потрясающих идей и удачных кадров, невероятных историй и ярких сюжетов, великолепных результатов и широких просторов фантазии, удовольствия от работы и большого счастья в жизни.
***
Вот день фотографа пришел.
Мы вас, ребята, поздравляем.
Тем, кто удачу уж нашел —
Мы счастья личного желаем.
Мы поздравляем вас, и пусть
Вам тоже повезет в работе.
И мы желаем — выгнать грусть.
Ведь радость есть и в непогоде!
***
Наши дорогие, уважаемые фотографы! В этот день мы хотим поздравить вас с профессиональным праздником. Желаем вам теплых улыбок в объективе и счастливых рабочих будней. Пусть ваш фотоаппарат никогда не подведет вас, а ваши протеже будут говорить вам теплые слова благодарности за вашу работу.
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3 смс - 200 символов:
Мастер кадра, пусть сегодня
Будет чистым объектив,
Пусть удачны будут снимки,
Не качается штатив,
Пусть твоя не меркнет вспышка,
Освещая все вокруг,
А простая фото-птичка
Птицей счастья станет вдруг!
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Этот праздник посвящен людям, которые избрали фотографию в качестве своей профессии. Мы от души поздравляем людей, которые считают своим долгом подарить нам несколько мгновений настоящего счастья. Пусть же на их лицах всегда будут сиять счастливые улыбки, а их клиенты будут всегда благодарны им.