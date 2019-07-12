День фотографа 2019 – поздравления и самые интересные первые фотографии в истории человечества

12 июля 2019, 00:43

Главред собрал самые фотогеничные поздравления с праздником.

  • День фотографа – открытки Соцсети
  • День фотографа – открытки Соцсети
  • День фотографа – открытки Соцсети
  • День фотографа – открытки Соцсети
  • День фотографа – открытки Соцсети
  • День фотографа – открытки Соцсети
  • День фотографа – открытки Соцсети
  • День фотографа – открытки Соцсети

День фотографа 2019 отмечается в день памяти святой Вероники.

По преданию, именно Вероника передала Христу кусок ткани во время его шествия на Голгофу – чтобы Спаситель мог утереть пот с лица. На плате ткани запечатлелся лик Христа (icona vera – подлинный образ). Сейчас плат Вероники хранится в соборе Святого Петра в Риме.

А спустя 2000 лет – после изобретения фотографии – папа Римский назначил День святой Вероники как День фотографа.

Читайте такжеДень Петра и Павла 12 июля: что делать, чтоб не проворонить свое счастье, а что делать нельзяК слову, первая фотография появилась в 1826 году. Это гравюра французского изобретателя Жозефа Нисефора Ньепса. На первой фотографии запечатлен вид из окна его мастерской. Она так и называется "Вид из окна в Ле Гра".

К слову, люди на первых фотографиях не запечатлены: тогдашние камеры не ловили движения, а те же прохожие на улицах не стояли на одном месте достаточно долго, чтобы потом проявиться на снимке. Поэтому первая фотография человека появилась в 1838 году: Луи Дагер сумел увековечить прохожего, которому чистят ботинки (он как раз постоял на месте достаточно долго).

Первое селфи появилось годом позднее, в 1839 году. Его сделал американский фотограф Роберт Корнелиус. На это у него ушло более минуты стояния на одном месте.

Первая цветная фотография приписывается физику Джеймсу Клерку Максвеллу и датируется 1861 годом. А первой пейзажной цветной фотографии пришлось ждать еще почти двадцать лет – до 1877 года: на ней изображен пейзаж юга Франции (собственно, так снимок и называется).

Самая первая фотография в Инстаграме была загружена в 2010 году со-основатель Instagram Кевином Систромом еще до официального запуска соцсети. Общественность смогла лицезреть ее лишь спустя три месяца после закачки на сайт.

Самая первая фотография кота – ею считается фото Гарри Пойнтера, сделанное ориентировочно в период с 1880 по 1890 годы.

А вот первая фотография черной дыры появилась только в этом году: ученые из проекта Event Horizon Telescope презентовали ее 10 апреля 2019 года.

Читайте такжеАстрофизики показали первое в истории фото черной дырыДень фотографа в Украине отмечается выставками и мастер-классами.

С днем фотографа: поздравления

Фотовспышки, силуэты

Ностальгией, все, согреты,

Ведь в них вложена душа...

Ах, как "фотка" хороша!

Вы, фотограф с позитивом —

Снимки в свете, все, в красивом,

"Тень" и "свет" соблюдены,

Все пропорции даны

В нужном, правильном уклоне,

С выразительностью в фоне,

В лицах, зелени и прочем...

Вы, художник, между прочим.

С Вашим праздником, фотограф!

Подарите мне автограф

С Вашей "сказочной" работой,

Снятой с чувством и заботой!

***

4 смс - 221 символ:

Поздравляю с Днем фотографа. Искренне желаю потрясающих идей и удачных кадров, невероятных историй и ярких сюжетов, великолепных результатов и широких просторов фантазии, удовольствия от работы и большого счастья в жизни.

***

Вот день фотографа пришел.

Мы вас, ребята, поздравляем.

Тем, кто удачу уж нашел —

Мы счастья личного желаем.

Мы поздравляем вас, и пусть

Вам тоже повезет в работе.

И мы желаем — выгнать грусть.

Ведь радость есть и в непогоде!

***

Наши дорогие, уважаемые фотографы! В этот день мы хотим поздравить вас с профессиональным праздником. Желаем вам теплых улыбок в объективе и счастливых рабочих будней. Пусть ваш фотоаппарат никогда не подведет вас, а ваши протеже будут говорить вам теплые слова благодарности за вашу работу.

***

3 смс - 200 символов:

Мастер кадра, пусть сегодня

Будет чистым объектив,

Пусть удачны будут снимки,

Не качается штатив,

Пусть твоя не меркнет вспышка,

Освещая все вокруг,

А простая фото-птичка

Птицей счастья станет вдруг!

***

Этот праздник посвящен людям, которые избрали фотографию в качестве своей профессии. Мы от души поздравляем людей, которые считают своим долгом подарить нам несколько мгновений настоящего счастья. Пусть же на их лицах всегда будут сиять счастливые улыбки, а их клиенты будут всегда благодарны им.

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праздник поздравления открытки День фотографа
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