Астролог назвал самый удачный и самый ужасный день в августе

1 августа 2019, 08:12

Влад Росс рассказал, какие блага и почему может принести самый счастливый день месяца Украине.

солнце
Астролог назвал день, когда может обрушиться самая большая удача / sunhome.ru

Весь август будет благостным и щадящим, однако самым благоприятным, с астрологической точки зрения, днем станет 24 августа. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"24 августа – это по-настоящему благословенный день, когда на небе будет великолепное расположение планет, совершающих поступательное прямое движение. Очень символично, что самый удачный день августа выпадает на День независимости Украины. Это – хороший знак", – отметил Росс.

По словам астролога, день будет связан с денежными поступлениями и получением материальных благ. Потому он прогнозирует, что в этот день могут быть приняты решения о предоставлении Украине какой-либо помощи или кредитов.

Помимо этого, 24 августа станет благоприятным днем для амурных дел.

"Марс в этот день соединится с Венерой, что сулит крепкую любовь и прочные союзы", – добавил Влад Росс.

Читайте такжеГороскоп на август-2019: какие знаки зодиака обретут счастье и кто под угрозойКроме того, астролог назвал и самый худший день. Он убежден, что таковым станет 12 августа.

"В этот день Уран, дальняя планета, начнет ретроградное движение. Также в этот день Луна будет в жестком соединении с Сатурном, планетой больших несчастий, препятствий, депрессии и неудач. Поэтому все, что будет делаться или назначаться на 12 число, обречено и будет просто черно-катастрофически несчастливым", – предупредил Росс.

Напомним, что ранее астролог составил прогноз на август, в котором среди прочего предупредил об аварийных днях, когда возрастет количество ДТП и возникнет угроза чрезвычайных ситуаций на электростанциях.
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