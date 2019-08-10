"Фейсом Фейс не всем по вкусу": Шнуров поглумился над акцией протеста в Москве

Шнуров поглумился над митингом в Москве / РИА Новости

Глава группы Ленинград Сергей Шнуров стебно отозвался про митинг в Москве, на котором задержали не менее 140 участников.

На акцию протеста в российской столице пришло порядка 50-60 тысяч человек. Митинг в Москве 10 августа стал самой массовой акцией оппозиции с декабря 2011 года, сообщил Белый счетчик.

А вот Шнуров считает, что можно было бы собрать и побольше протестующих – если бы выступать пригласили Рамштайн вместо рэпера Фейса (Face спел три песни).

Читайте также"Этому байкеру ху*ву всё до п*зды": пока РФ бунтует и горит – Путин катается по Крыму на байкеСам Шнуров в протестах не участвовал – зато выложил новые стихи в Instagram:

"Зашатался царский трон!

Бейся бит и песня лейся.

Дудь, Парфёнов и Мирон,

Топят за протест под Фейса.

С ними на халяву тыщи.

В то же время, посмотри,

На Метле, да за деньжищи,

Было больше раза в три.

Фейсом Фейс не всем по вкусу,

Мы не будем делать тайн.

Тысяч сто собрать чтоб тусу,

Нужно было звать Рамштайн.

Сделать платный вход на митинг,

Ведь менты пришли уже.

Так могли бы в прибыль выйти,

На протестном кураже".

В то же время далеко не все фанаты Шнура оценили сарказм музыканта.

"Шнур лизнул казначейский болт, и ему понравилось", – пишет gikodval.

"Прогиб засчитан", – констатирует taptyrmaityn.

"Лучше бы ты тоже вышел, Серега", – советует lucshaya_gizn.

"Тот случай, когда Фейса уважаешь больше чем Шнурова", – отмечает bilostotskiwladimir и т.д.

Ранее Сергей Шнуров написал стих о Путине. Лидер и идейный вдохновитель группы Ленинград Сергей Шнуров написал стих про Путина после того, как президент России нырнул в батискафе.