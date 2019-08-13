Самые модные челки 2019-2020: какую выбрать, варианты на разную длину - фото

13 августа 2019, 06:03

Удлиненная челка станет самой популярной в сезоне 2019-2020.

  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest
  • Модные челки 2019-2020 Instagram, Pinterest

Челка уверенно закрепилась в трендах сезона 2019-2020. При этом важно учесть, что сейчас – уникальное время, когда челка актуальна практически для любой стрижки и любой длины волос.

Поэтому, если вы никак не решитесь на кардинальные изменения в стрижке – начните с модной челки.

При этом учтите, что в сезоне 2019-2020 в моде три челки.

Удлиненная челка – самая модная челка 2019-2020

Удлиненная челка окажется на вершине популярности в 2019-2020 году. Обратите внимание, что удлиненная челка - это самая универсальная челка. При этом удлиненная челка может быть густой, филированной, ровной, косой, с ровным пробором или с косым пробором.

Косая челка – ультрамодное решение в сезоне 2019-2020

Косая челка сногсшибательно выглядит на всех типах волос и впишется под любую форму лица. Обратите внимание, косая челка стильно выглядит и на длинных волосах, и на коротких. Преимуществом косой челки является то, что она может изменить тип лица. 

Прямая челка -  стильное решение 2019-2020

Прямая челка - самая требовательная в сезоне 2019-2020. Прямая ровная челка – это решение исключительно для обладательниц прямых и густых волос. При этом волосы должны сиять здоровьем. Все, остальным "вход" заказан.  

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Напомним, ранее сообщалось, в моде двойная челка из 90-х. Стилисты именуют двойную челку многослойной или многоуровневой. И понятно, почему. Эффект такой челки достигается за счет разных уровней длины. Вначале готовятся верхние пряди "контрольной" длины, а потом каждый следующий слой укорачивается. За счет такой манипуляции ножницами челка выглядит пышной и красиво оформленной.

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