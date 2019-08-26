Рваное каре – самая стильная стрижка 2019-2020: модные варианты, 30 фото

Женская стрижка рваное каре будет на пике популярности в сезоне осень-зима 2019-2020.
Классика из моды не выходит, но ритм современной женщины требует от нее изменений.
В последние несколько сезонов рваное каре уверенно ворвалось в лидеры среди самых популярных женских стрижек.
Рваное, или градуированное каре – это своего рода микс двух базовых стрижек ─ рваного каскада и классического каре. В такой стрижке кончики стригутся по принципу каскада.
Такая стрижка, соединяющая в себе дерзкость и легкость, придает образу беззаботность и креативность. Особенно шикарно каре с рваным срезом смотрится на волосы средней длины, в завитой укладке. Образ получится непосредственным и на удивление милым.
Стилисты говорят, что женская стрижка рваное каре будет на пике популярности в сезоне осень-зима 2019-2020.
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Плюс стрижки рваное каре 2019-2020.
- Стрижка рваное каре позволяет легко корректировать форму лица.
- Стрижка рваное каре не требует особых усилий при укладке.
- Стрижка рваное каре визуально придает объем волосам, поэтому подходит даже обладательницам тонки волосы.
- Стрижка рваное каре не требует определенной длины волос – ее можно сделать и на короткие, и на средние волосы.
Напомним, ранее сообщалось, стрижка в стиле Мирей Матье вернулась в моду. В сезоне осень-зима 2019-2020 в моде будет легендарная стрижка сессон. Эту необычную, но безумно завораживающую стрижку придумал знаменитый британский парикмахер Видаль Сессон (Сэссун). В конце 20 века стрижка сессон стаа эталоном стиля для миллионов женщин.