Рваное каре – самая стильная стрижка 2019-2020: модные варианты, 30 фото

Классика из моды не выходит, но ритм современной женщины требует от нее изменений.

В последние несколько сезонов рваное каре уверенно ворвалось в лидеры среди самых популярных женских стрижек.

Рваное, или градуированное каре – это своего рода микс двух базовых стрижек ─ рваного каскада и классического каре. В такой стрижке кончики стригутся по принципу каскада.

Такая стрижка, соединяющая в себе дерзкость и легкость, придает образу беззаботность и креативность. Особенно шикарно каре с рваным срезом смотрится на волосы средней длины, в завитой укладке. Образ получится непосредственным и на удивление милым.

Стилисты говорят, что женская стрижка рваное каре будет на пике популярности в сезоне осень-зима 2019-2020.

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Плюс стрижки рваное каре 2019-2020.

Стрижка рваное каре позволяет легко корректировать форму лица.

Стрижка рваное каре не требует особых усилий при укладке.

Стрижка рваное каре визуально придает объем волосам, поэтому подходит даже обладательницам тонки волосы.

Стрижка рваное каре не требует определенной длины волос – ее можно сделать и на короткие, и на средние волосы.

Напомним, ранее сообщалось, стрижка в стиле Мирей Матье вернулась в моду. В сезоне осень-зима 2019-2020 в моде будет легендарная стрижка сессон. Эту необычную, но безумно завораживающую стрижку придумал знаменитый британский парикмахер Видаль Сессон (Сэссун). В конце 20 века стрижка сессон стаа эталоном стиля для миллионов женщин.