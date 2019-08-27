Открытки на Успение Пресвятой Богородицы и поздравления на словах от души

27 августа 2019, 20:20

28 августа – в праздник Успение Пресвятой Богородицы – Главред предлагает поздравить родных и близких самыми душевными и яркими поздравлениями с Успением.

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  • Картинки Успение Пресвятой Богородицы – открытки Fresh-Cards.ru
  • Картинки Успение Пресвятой Богородицы – открытки Fresh-Cards.ru
  • Картинки Успение Пресвятой Богородицы – открытки Fresh-Cards.ru
  • Картинки Успение Пресвятой Богородицы – открытки Fresh-Cards.ru
  • Картинки Успение Пресвятой Богородицы – открытки Fresh-Cards.ru
  • Картинки Успение Пресвятой Богородицы – открытки Fresh-Cards.ru
  • Картинки Успение Пресвятой Богородицы – открытки Fresh-Cards.ru
  • Картинки Успение Пресвятой Богородицы – открытки Fresh-Cards.ru
  • Картинки Успение Пресвятой Богородицы – открытки Fresh-Cards.ru
  • Картинки Успение Пресвятой Богородицы – открытки Fresh-Cards.ru
  • Картинки Успение Пресвятой Богородицы – открытки Fresh-Cards.ru

28 августа – праздник Успения Пресвятой Богородицы 2019.

Главред уже писал, что нельзя делать в Успение Пресвятой Богородицы 2019, про приметы и традиции дня. 

Молитва на Успение Пресвятой Богородицы и подробнее о том, о чем просят в Успение – всё это вы найдете в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят и когда праздник в 2019 году.

На этот раз Главред подобрал лучшие идеи, как поздравить с Успением Пресвятой Богородицы – открытки и тексты.

Успение Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе

Поздравляю с великим праздником! Пускай в душах ваших всегда царит мир и любовь и благословен всегда будет жизненный путь. Желаю каждому, добиться своего успеха, осуществить свои самые заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пускай Богородица укрывает вас от случайных бед, пусть горе никогда не касается вашего порога. Пускай ее молитва, сбережет вас в любой ситуации.

***

С Успением Пресвятой Богородицы поздравляем мы весь христианский мир и верных служителей церквей. Пусть лик Девы Марии всегда вас оберегает от зла и ненависти, пусть помыслы будут лишь добрыми и светлыми, пусть детский смех всегда наполняет ваш дом, а сила веры помогает справляться со всеми трудностями!

***

В день Успения Пресвятой Богородицы желаем всем благочестивым людям очистить помыслы свои, обрести спокойствие и душевное равновесие. Пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, наполненной прекрасными и веселыми мгновеньями, любовью, уважением к родным, взаимопониманием и заботой о своих близких. С праздником всех вас!

***

С Успением 2019! Желаем, чтобы Дева Мария прямо с небес направила на вас потоки своей любви, тепла и радости! Пусть в ваших душах и в сердцах всегда будет место для веры в Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу!

Успение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах

Еще смеется август золотой,

Но осени гонцы уже идут.

Успенье Богородицы святой,

Колокола на звоннице поют.

Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,

Живите в мире с Богом и людьми,

Пусть ангел вас крылами осенит,

И долгими пусть будут ваши дни!

***

Праздник сегодня церковный,

Двунадесятый, духовный:

Дева Мария почила,

В небо душа воспарила.

Пусть она сверху взирает,

И от беды охраняет,

Мимо уводит напасти

И посылает нам счастье.

***

Матери просят сегодня о детях,

Дети молят о матерях,

Тебя умоляют на всем белом свете,

Молитвы несут все в святой храм.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы,

Иисуса Христа святой роженицы,

Дева спаси нас и сбереги,

От зла и нечисти жизнь сохрани.

***

Я вас с праздником великим,

Светлым поздравляю.

В День Успения Пресвятой Богородицы

Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,

Радость и терпение.

Чтоб ценили каждый час,

Каждое мгновение.

***

Колокольный звон Успенья

Зазывает в церковь нас,

Получаем благословенье,

На душе светло сейчас.

С праздником родных поздравим,

Желаем мира и добра,

Пусть будет больше в каждом

Любви, милосердия, тепла!

Поздравления с Успением Богородицы короткие

3 смс - 193 символа:

Я вас с праздником великим,

Светлым поздравляю.

В День Успения Пресвятой Богородицы

Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,

Радость и терпение.

Чтоб ценили каждый час,

Каждое мгновение.

***

3 смс - 191 символ:

28 августа мы празднуем Успение Пресвятой Богородицы. После кончины своей Она вечно правит в царствии небесном с Богом нашим Иисусом Христом. Пусть в дом Ваш прибудет вера, покаяние и любовь.

***

3 смс - 174 символа:

Богородица святая,

Всех от горя защити

И, грехи нам забывая,

Все оплошности прости.

Вот чудный день Успенья

Я хочу вам пожелать

Веры, счастья и прощенья

И родных оберегать!

***

3 смс - 167 символов:

Богородица почила

Много лет тому назад,

Но ее благие силы

И поныне нас хранят.

В день Успения желаю

Мира и добра в ваш дом,

И Мария пусть святая

Помогает вам во всем!

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці

В день Успіння Пресвятої Богородиці від душі хочу побажати завжди цінувати все те, що маєш у своєму житті, не витрачати часу на образи і дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю щастя і радості, давати своєму серцю можливість щиро любити і сподіватися.

***

Свято день Успіння Пресвятої Богородиці,

Діви Марії, святої нашої Владичиці,

До Господа Бога вона піднеслася,

З земном життям назавжди розлучилася.

У храмі сьогодні почуйте спів,

Кожен моліться на свій розсуд,

Шануйте, моліть діву Марію,

Щоб через Бога дала всім нам силу.

Силу любити і всім прощати,

Злість і ненависть не помічати,

Свято Успіння Пресвятої Богородиці,

Діви Марії, святої Владичиці нашої.

***

Щиро вітаю всіх з великим дванадесятим святом Успіння Пресвятої Богородиці! 28 серпня – свято особливе. Успіння Пресвятої Богородиці – це день упокоєння, воскресіння та прославлення Матері Божої. У цей день згадують про закінчення земного життя Пречистої Діви, але свято є радісним, тому що знаменує відхід Божої Матері до Царства Небесного. Звернімося сьогодні в молитвах до Божої Матері з проханням простягнути над кожним з нас гілку фінікового дерева – символу святої благодаті. Величаємо Тебе, Пресвята Богородице! Нехай буде з нами її благословення та захист від усього порочного, що може похитнути головне в людині – віру в Бога.

***

Свята Богородиця,

Про тебе не забуваємо,

Молимося і вихваляємо,

У храмі часто згадуємо.

Свята Богородиця,

Про кохання лише благаємо,

І на силу уповаємо,

Христом Богом заклинаємо.

Свята Богородиця,

Всім добра, любові бажаємо,

Ти допоможеш, точно знаємо,

Дива щастя очікуємо.

***

В день Успіння Пресвятої Богородиці дозвольте привітати вас. Святкуйте цей великий день у тихій радості й благочесті, і пошле вам Господь своє знамення. Дари його будуть духовними. Прийміть їх з честю і з послухом!

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