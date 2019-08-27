Открытки на Успение Пресвятой Богородицы и поздравления на словах от души

28 августа – в праздник Успение Пресвятой Богородицы – Главред предлагает поздравить родных и близких самыми душевными и яркими поздравлениями с Успением.
28 августа – праздник Успения Пресвятой Богородицы 2019.
Главред уже писал, что нельзя делать в Успение Пресвятой Богородицы 2019, про приметы и традиции дня.
Молитва на Успение Пресвятой Богородицы и подробнее о том, о чем просят в Успение – всё это вы найдете в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят и когда праздник в 2019 году.
На этот раз Главред подобрал лучшие идеи, как поздравить с Успением Пресвятой Богородицы – открытки и тексты.
Успение Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе
Поздравляю с великим праздником! Пускай в душах ваших всегда царит мир и любовь и благословен всегда будет жизненный путь. Желаю каждому, добиться своего успеха, осуществить свои самые заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пускай Богородица укрывает вас от случайных бед, пусть горе никогда не касается вашего порога. Пускай ее молитва, сбережет вас в любой ситуации.
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С Успением Пресвятой Богородицы поздравляем мы весь христианский мир и верных служителей церквей. Пусть лик Девы Марии всегда вас оберегает от зла и ненависти, пусть помыслы будут лишь добрыми и светлыми, пусть детский смех всегда наполняет ваш дом, а сила веры помогает справляться со всеми трудностями!
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В день Успения Пресвятой Богородицы желаем всем благочестивым людям очистить помыслы свои, обрести спокойствие и душевное равновесие. Пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, наполненной прекрасными и веселыми мгновеньями, любовью, уважением к родным, взаимопониманием и заботой о своих близких. С праздником всех вас!
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С Успением 2019! Желаем, чтобы Дева Мария прямо с небес направила на вас потоки своей любви, тепла и радости! Пусть в ваших душах и в сердцах всегда будет место для веры в Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу!
Успение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах
Еще смеется август золотой,
Но осени гонцы уже идут.
Успенье Богородицы святой,
Колокола на звоннице поют.
Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,
Живите в мире с Богом и людьми,
Пусть ангел вас крылами осенит,
И долгими пусть будут ваши дни!
***
Праздник сегодня церковный,
Двунадесятый, духовный:
Дева Мария почила,
В небо душа воспарила.
Пусть она сверху взирает,
И от беды охраняет,
Мимо уводит напасти
И посылает нам счастье.
***
Матери просят сегодня о детях,
Дети молят о матерях,
Тебя умоляют на всем белом свете,
Молитвы несут все в святой храм.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы,
Иисуса Христа святой роженицы,
Дева спаси нас и сбереги,
От зла и нечисти жизнь сохрани.
***
Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.
Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.
***
Колокольный звон Успенья
Зазывает в церковь нас,
Получаем благословенье,
На душе светло сейчас.
С праздником родных поздравим,
Желаем мира и добра,
Пусть будет больше в каждом
Любви, милосердия, тепла!
Поздравления с Успением Богородицы короткие
3 смс - 193 символа:
Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.
Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.
***
3 смс - 191 символ:
28 августа мы празднуем Успение Пресвятой Богородицы. После кончины своей Она вечно правит в царствии небесном с Богом нашим Иисусом Христом. Пусть в дом Ваш прибудет вера, покаяние и любовь.
***
3 смс - 174 символа:
Богородица святая,
Всех от горя защити
И, грехи нам забывая,
Все оплошности прости.
Вот чудный день Успенья
Я хочу вам пожелать
Веры, счастья и прощенья
И родных оберегать!
***
3 смс - 167 символов:
Богородица почила
Много лет тому назад,
Но ее благие силы
И поныне нас хранят.
В день Успения желаю
Мира и добра в ваш дом,
И Мария пусть святая
Помогает вам во всем!
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці
В день Успіння Пресвятої Богородиці від душі хочу побажати завжди цінувати все те, що маєш у своєму житті, не витрачати часу на образи і дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю щастя і радості, давати своєму серцю можливість щиро любити і сподіватися.
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Свято день Успіння Пресвятої Богородиці,
Діви Марії, святої нашої Владичиці,
До Господа Бога вона піднеслася,
З земном життям назавжди розлучилася.
У храмі сьогодні почуйте спів,
Кожен моліться на свій розсуд,
Шануйте, моліть діву Марію,
Щоб через Бога дала всім нам силу.
Силу любити і всім прощати,
Злість і ненависть не помічати,
Свято Успіння Пресвятої Богородиці,
Діви Марії, святої Владичиці нашої.
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Щиро вітаю всіх з великим дванадесятим святом Успіння Пресвятої Богородиці! 28 серпня – свято особливе. Успіння Пресвятої Богородиці – це день упокоєння, воскресіння та прославлення Матері Божої. У цей день згадують про закінчення земного життя Пречистої Діви, але свято є радісним, тому що знаменує відхід Божої Матері до Царства Небесного. Звернімося сьогодні в молитвах до Божої Матері з проханням простягнути над кожним з нас гілку фінікового дерева – символу святої благодаті. Величаємо Тебе, Пресвята Богородице! Нехай буде з нами її благословення та захист від усього порочного, що може похитнути головне в людині – віру в Бога.
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Свята Богородиця,
Про тебе не забуваємо,
Молимося і вихваляємо,
У храмі часто згадуємо.
Свята Богородиця,
Про кохання лише благаємо,
І на силу уповаємо,
Христом Богом заклинаємо.
Свята Богородиця,
Всім добра, любові бажаємо,
Ти допоможеш, точно знаємо,
Дива щастя очікуємо.
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В день Успіння Пресвятої Богородиці дозвольте привітати вас. Святкуйте цей великий день у тихій радості й благочесті, і пошле вам Господь своє знамення. Дари його будуть духовними. Прийміть їх з честю і з послухом!