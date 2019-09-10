Помогает с жильем, финансами и здоровьем: в Киев везут мощи великого святителя

Мощи и башмачок святителя Спиридона еп. Тримифунсткого чудотворца будут находится в Киеве с 20 сентября по 14 октября 2019.

В столицу святыни привезут из Свято-Ильинского монастыря Одессы.

Как рассказал Главреду отец Александр Криницкий, поклониться святым мощам и попросить помощи у святого можно в киевском храме Святого Великомученика Пантелеймона (улица Алматинская, 107-а, парк Сосновый).

Храм на ДВРЗ открыт ежедневно с 8:00 до 19:00. Также ежедневно в 18:00 здесь служится акафист перед мощами святого с водосвятным молебном и помазанием святым елеем, который был освящен на его мощах.

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В чем помогает святой Спиридон

Святой Спиридон – покровитель людей простых. Он помогает им в быту и в укреплении веры.

Святому Спиридону молятся:

о помощи в финансовых делах и бизнесе,

о помощи в решении квартирного вопроса и в целом о благополучном устроении земельных и имущественных дел,

при житейских затруднениях,

о наставлении на путь истинный.

Святитель Спиридон также известен как покровитель детей. Родители молятся святому Спиридону о здоровье и благополучии своих чад.

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Святой Спиридон: молитва

Можно обратиться к святому Спиридону своими словами, начав просьбу о себе или за своих близких так: "Святителю, отче Спиридоне, моли Бога о нас!"

Святой Спиридон: молитва о жилье

О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога наше мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдная и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

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Спиридон Тримифунтский: молитва о помощи

О Великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и всем к тебе прибегающим и с верою молящимся скоропредстательный заступниче! Ты веру православную на Никейскем Соборе посреде отцев преславно изъяснил еси, ты единство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас, грешных, святителю Христов, молящихся тебе, и сильным твоим предстательством у Господа избави нас от всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы. Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от нашествия агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от неисцельнаго недуга избавил и многия грешники к покаянию привел еси, мертвых преславно воскрешал еси, за святость же жития твоего Ангелы невидимо в церкви поющия и сослужащия тебе имел еси. Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба, Владыка Христос, яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати неправедно живущия. Многим в скудости и недостаточестве живущим ты усердно помогал еси, люди убогия изобильно во время глада напитал еси и ина многа знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси. Сице и нас не остави, святителю Христов, поминай нас, чад своих, у Престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да выну возсылаем славу и благодарение Отцу, и Сыну, и Духу Святому, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.