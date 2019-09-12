Светская львица и бомба в постели: астролог рассказал о судьбе Кати Осадчей

12 сентября 2019, 06:18

Влад Росс оценил совместимость телеведущей и ее супруга Юрия Горбунова.

Осадчая
Астролог рассказал, какой будет семейная жизнь Кати Осадчей с Юрием Горбуновым / kosadcha/instagram

Телеведущая Катя Осадчая 12 сентября отмечает свой день рождения. астролог Влад Росс составил гороскоп для певицы.

"Если анализировать ее гороскоп, то первое, что бросается в глаза: в этом году Венера будет в соединении с Юпитером, что сулит Осадчей удачные финансовые проекты. Как астролог, я бы советовал Екатерине именно в этом году начать новый проект – он принесет ей небывалый успех и будет более популярным, чем нынешняя "Светская жизнь". В ее журналистской работе все будет складываться стабильно, она постоянно будет мелькать на телевидении", - сказал он в комментарии Главреду.

По его мнению, Катя Осадчая успешно реализуется именно в Украине, она очень органично сочетается с этой страной. А вот Россия ей противопоказана, там бы ее судьба не сложилась хорошо.

Читайте такжеАстролог рассказал, когда ждать "бабье лето" и первые снегопады"Кармическая задача этой инкарнации Осадчей – быть журналистом. Так что она занята своим делом. Она – истинная светская львица, причем с очень сексуальными Марсом и Венерой. В постели она – бомба!", - отметил эксперт.

Если оценивать совместимость Кати Осадчей и ее супруга Юрия Горбунова, то между ними – огромнейшая любовь и полное взаимопонимание, заявил астролог.

"У них абсолютное совпадение Марса с Венерой, градус в градус: у него Марс, символ мужчины, в 24-м градусе Льва, а у нее в этом же градусе Венера, символ женщины. Помимо всего прочего, они очень гармоничны и в сексуальном плане, похожи по страсти и темпераменту. У Осадчей и Горбунова даже Меркурий – в одном градусе, что указывает на необычайное взаимопонимание, которое царит между ними. Эти супруги всегда найдут тему для разговора и дело, которое одинаково увлечет их обоих. Так что, помимо того, что Осадчая и Горбунов созданы друг для друга в постели, им еще и есть, о чем поговорить. У них обоих блестящий интеллект и рациональный подход к жизни (Меркурий в Деве у обоих)", - объяснил Росс.

"Катя – очень расчетлива и рациональна. В момент ее рождения восходили Венера и Марс в зодиакальном знаке Льва, плюс – Белая Луна. Так что она – человек шоу-бизнеса, яркости и блеска. Она притягивает к себе внимание, что сказывается и на ее передачах, на которых, хочешь или нет, но останавливаешь взгляд. Ей присуща внутренняя глубина и сексуальность. Луна в Скорпионе помогает ей притягивать к себе людей, сосредотачивать вокруг себя", - добавил он.

Читайте такжеЗеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на ДонбассеПо словам Росса, семейных отношениях между Осадчей и Горбуновым полностью уравновешена ситуация, то есть никто из них не выступает в роли диктатора по отношению к партнеру.

"Разве что иногда Екатерине удается превалировать над супругом. Они полностью подходят друг другу. К тому же, Юпитер одного отлично сочетается с Сатурном другого. И, если, например, у Екатерины есть какая-то цель, Горбунов помогает расширить ей возможности для достижения этой цели, в частности, благодаря своим знакомствам. Они дополняют друг друга и отлично взаимодействуют", - резюмировал он.

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