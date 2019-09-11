Пикси-боб – самая модная стрижка 2019-2020 для смелых женщин – 33 фото

Бывают в жизни женщины моменты, когда она принимает решение распрощаться с прошлым и сделать решительный шаг навстречу будущему. Очень часто жаждущая нового женщина одновременно с какими-то взглядами на жизнь говорит "пока" и длинным локонам.

Стрижка пикси-боб – идеальный вариант для тех, кто готов к экспериментам.

В сезоне осень-зима 2019-2020 стрижка пикси-боб стала фаворитом любительниц коротких волос.

Женская стрижка пикси-боб представляет собой градуированную стрижку с вытянутой формой к срезам.

При этом обратите внимание на то, что удлиненные пряди у лица, объем в области темени, макушки – это главные отличительные особенности стрижки пикси-боб.Стрижка пикси-боб допускает выполнение как с прямой, также с градуированной асимметричной челкой.

Главред собрал самые свежи фото стрижки пикси-боб из Instagram.

Женская стрижка пикси-боб 2019-2020: варианты

Стрижка пикси-боб – потрясающий выбор для тех, кто любит удивлять. Существует несколько вариантов стрижки боб:

Пикси-боб асимметрия — это короткий затылок, объемная макушка, удлиненные ниспадающие пряди к лицу на одну сторону, и косая челка. При этом учтите, челки может и не быть, при этом стрижка не потеряет своего шарма.

Стрижка пикси-боб с выбритыми элементами в области затылка, висков – подходит исключительно для обладательниц правильного лица.

Стрижка пикси-боб 2019-2020: кому подходит

Стрижка пикси-боб вовсе не капризна. Она выполняется на прямых, а также вьющихся прядях, усмиряет жесткие густые локоны, придает объем пористым, редким локонам.

Стрижка пикси-боб, выполненная умелыми руками парикмахера, придаст совершенную форму круглому, трапециевидному, квадратному лицу.

И даже возраст не помеха. Стрижка пикси-боб – оптимальный вариант как для женщин после 40 лет, так и для юных девушек, которые спешат выделиться из толпы ровесников.

Модная стрижка пикси-боб 2019-2020: укладка

Фен и пенка – это тот крохотный набор "оружия", с помощью которого вы сможете каждый день менять свой образ. Кокетка, хулиганка или гламурная игривая "кошечка" - выбирайте, что по душе. Только не бойтесь экспериментировать, ведь пикси-боб как раз для этого и создана.

Напомним, ранее сообщалось, стрижка пикси – главный модный тренд осени 2019. Стрижка пикси невероятно практична, она не требует регулярно осуществлять укладку. При этом имея под руками минимальный набор средств для укладки можно освежить прическу и выглядеть всегда по-новому.