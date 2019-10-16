Трудовая диджитализация: чем опасна отмена трудовых книжек в Украине

В Украине снова обсуждают отказ от бумажных трудовых книжек

На прошлой неделе Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о том, что правительство планирует уже в этом году отказаться от трудовых книжек при приеме на работу.

По словам Дубилета, хранение трудовой книжки работодателем и соискателем станет необязательным, поскольку все данные о трудовом стаже и так хранятся в реестрах с 2000 года, когда в Пенсионном фонде была создана система персонифицированного учета сведений о физических лицах.

Возникает вопрос: трудовые книжки отменили или нет? По сути - да, поскольку теперь, вместо бумажной книжечки с данными о трудовом стаже, работодатель, в случае необходимости, сможет потребовать от будущего сотрудника электронный документ, в котором будет указано наличие у него стажа. Получить его, как обещает Дубилет, можно будет с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). По сути, это будут электронные трудовые книжки.

Что же касается тех, чей стаж до 2000 года хранился только в трудовых книжках, то у них появится возможность внести данные о стаже в электронный реестр самостоятельно или попросив об этом работодателя.

При этом, отмечает Дубилет, трудовые книжки в Украине отменят не до конца - полностью отказываться от них заставлять не будут. "Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы", - написал в своем Фейсбуке министр КМУ.

Упрощение для работодателей

Напомним, отказ от трудовых книжек ранее пытались затевать в правительстве Яценюка – в 2015 году это предлагал сделать тогдашний глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус. Главной причиной отмены трудовых книжек называли тот факт, что бумажная трудовая – пережиток советского прошлого.

Тогда возглавляемое Абромавичусом ведомство подало в Раду законопроект №3057, которым предлагалось внести изменения в действующий Трудовой кодекс. В частности, из него должны были изъять норму о бумажной трудовой книжке и вместо нее ввести норму, согласно которой учет трудовой деятельности сотрудника осуществлялся бы в электронной форме. Однако до рассмотрения этого законопроекта дело так и не дошло, поскольку он был отозван из парламента.

Читайте такжеВ Украине могут отменить трудовые книжки: подготовлен пакет законов"Для работодателя запись в трудовой книжке является дополнительным подтверждением того, что соискатель написал о себе в резюме - то есть, что кандидат действительно работал в определенной компании, на определенной должности и в указанный период. С другой стороны, в трудовой записывается только общая информация и она не дает конкретного подтверждения, какой опыт и какую квалификацию имеет соискатель. Более того, иногда бывает, что работник в реальности выполнял совсем другую работу, чем та, которая записана в трудовой. Например, это бывает по той причине, что на старом месте работы была свободна только одна определенная вакансия в штатном расписании", - объясняет Главреду HR компании UAPAY Антонина Стадник.

При этом у работодателя, по словам адвоката Дмитрия Богуславского, появляется ряд преимуществ.

"Плюсом для работодателя является упрощение системы учета и увольнения рабочих. То есть, механизм увольнения остается советским, но при этом не будет обязанности "бегать" за работником, пытаясь отдать ему трудовую. Кроме того, работодатель не будет обязан содержать специально обученного человека, ответственного за сохранность бумажных трудовых книжек", - рассказал нам адвокат. Но в то же время, работодатель не сможет влиять на работников угрозами зафиксировать в трудовой книжке выговор или уволить "по статье", поскольку следующий (потенциальный) работодатель все равно не сможет узнать об этом в случае отсутствия трудовой книжки", - считает Богуславский.

Спешка с отменой навредит работникам

Как указывают эксперты, трудовые книжки Украина может отменить, но, как и в случае с инициативой Абромавичуса, есть опасения, что отмена бумажных трудовых книжек в таком ускоренном темпе может только прибавить проблем сотрудникам предприятий.

"Отмена бумажных трудовых может повторить ситуацию с ID-картами, когда не все могут считывать их и когда людям приходится предоставлять бумажные "выдержки" с пропиской, хотя эта информация заложена в ID-карту и считать ее может даже смартфон соответствующим приложением. Аналогично может произойти и в этой ситуации - вместо упрощения, получим дополнительные "бумажки", - отмечает специалист по трудовому законодательству HLP Group Елена Нечепуренко.

По ее мнению, чтобы этого не произошло, нужно предусмотреть максимально простой способ (а лучше несколько способов) выписки данных о работнике самим работодателем и не нагружать этим работника (кандидата). При этом работник (по желанию) тоже должен иметь возможность для себя получить выписку из реестра.

Читайте также"Это будет механизм плети": какие сюрпризы подложил украинцам новый Трудовой кодексВ то же время, при ускоренном отказе от трудовых книжек, может возникнуть риск, касающийся потери данных. "Дело в том, что в этом случае есть риск создания баз данных и реестров на основании ненадежной и недостоверную информации. Кроме того, также возможно полностью потерять указанные электронные базы данных из-за целенаправленных хакерских атак", - убеждена менеджер по персоналу Аурум Груп Юлия Троян.

При этом, для тех сотрудников, кто имеет записи в трудовых книжках до 2000 года, перевод этих данных в электронный вид также может спровоцировать ряд неудобств. Прежде всего, для старшего поколения, которое благодаря записям в трудовых книжках может доказать свой стаж, необходимый для выхода на пенсию (и, соответственно, начисления пенсии).

"Таким сотрудникам нужно будет самостоятельно или по просьбе работодателя вносить информацию в реестр, с чем могут возникать определенные сложности. Во-первых, это затраты времени как работодателя, так и работника: время на понимание алгоритма, на предоставление и физическое внесение данных, на проверку и, при наличии, на исправление ошибок. А во-вторых, это касается старшего поколения, которому, в большинстве случаев, не нравится внедрение "новых схем" и методов, особенно, когда речь идет об основаниях начисления им денежных средств",- говорит руководитель корпоративной практики юридической фирмы TEFFI Law Firm Валерия Коверко.

Анастасия Заремба, для Главреда