В Кабмине рассказали, как и почему отменят трудовые книжки

Дмитрий Дубилет / Униан

Информацию о запуске реформе по отмене трудовых книжек для украинцев озвучил министр Кабмина Дмитрий Дубилет. В Украине запустили законопроект и акты Кабмина, отменяющие обязательность трудовых книжек.

Такое сообщение опубликовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в соцсети Facebook.

По словам чиновника, в конечном итоге реформы украинцы не будет обязаны при найме на работу подавать работодателю трудовые книжки. Поскольку в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000-го. Именно эти данные используют при расчете пенсий или других соцвыплат.

"Если человек имеет трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр - самостоятельно или через работодателя. Тогда хранить трудовую книжку как носитель информации не будет необходимости", - написал он.

Напомним, ранее Дубилет рассказал, во сколько обойдется госбюджету перепись населения в Украине. До этого он утверждал, что в стране избавятся от большей части документов в бумажной форме.