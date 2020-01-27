Негативные имена – с кем после брака ждет тяжелая судьба

Несчастливые мужские имена – за кого лучше не выходить замуж / 1zoom.ru

Есть несчастливые мужские имена – и есть такие, которые несчастья приносят окружающим.

К примеру, жена мужчины с одним из приведенных ниже имен вряд ли будет счастлива в таком союзе. Ну, или по меньшей мере, ей стоит быть готовой к определенным супружеским сюрпризам.

Итак, астрологи выделяют тройку имен. Это мужские имена с плохим значением – плохим для их вторых половинок.

Совместимость имен – Артур

Артуры упрямы, а жуткая вспыльчивость и ревность не прибавляют покоя в доме. На первое место они ставят себя и свое распрекрасное мнение.

Читайте такжеДети-гении: с кем лучше иметь детей – таблица знаков ЗодиакаЧто касается совместимости, то в жены Артуру подойдет либо ведомая женщина, согласная всю жизнь играть вторую скрипку и поклоняться мужу – или же, наоборот, еще более сильная личность, нежели Артур, которая продавит и укротит зарвавшегося муженька.

Наилучшая совместимость с обладательницами имен: Агния, Алевтина, Алина, Алсу, Альбина, Альфия, Ариадна, Варвара, Василиса, Вера, Вероника, Лидия, Наталья, Ольга, Римма, Светлана, Тамара, Ульяна, Фекла, Яна.

Совместимость имен – Роман

Роман – это чаще всего мужчина нерешительный. Можно сказать, что он противоположность Артура: такой принимать свои решения не будет, переложив всё самое тяжелое и сложное на хрупкие женские плечи.

Читайте такжеЛучшие семьянины: астролог назвал самые "домашние" знаки ЗодиакаЕсли женщина жаждет тянуть всю семью на себе – тогда Роман ей подходит. Но тут стоит добавить, что помимо бега от семейных трудностей – Романы еще и любители гульнуть на стороне. О тяготах семейной жизни они зачастую любят поплакаться на груди любовницы. Так что в спутники они идеально впишутся разве что жестким бизнес-леди или снежным королевам.

Наилучшая совместимость с обладательницами имен: Анна, Валентина, Елена, Клавдия, Любовь, Майя, Мария и Софья.

Совместимость имен – Кирилл

Кирилл по характеру требовательный эгоист. Более того, зачастую они вырастают маменькиными сынишками. Поэтому помимо способов ужиться с самим Кириллом – придется искать еще и подходы к его маме.

Все бытовые вопросы Кирюша, скорее всего, также переложит на супругу.

Наилучшая совместимость с обладательницами имен: Алла, Анжела, Елена, Маргарита, Оксана, Римма и Эльвира.