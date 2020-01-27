  1. Главная
  3. Жизнь

Негативные имена – с кем после брака ждет тяжелая судьба

27 января 2020, 13:45

Астрологи выделяют тройку имен с плохим значением – плохим для их вторых половинок.

Несчастливые мужские имена – за кого лучше не выходить замуж
Несчастливые мужские имена – за кого лучше не выходить замуж / 1zoom.ru

Есть несчастливые мужские имена – и есть такие, которые несчастья приносят окружающим.

К примеру, жена мужчины с одним из приведенных ниже имен вряд ли будет счастлива в таком союзе. Ну, или по меньшей мере, ей стоит быть готовой к определенным супружеским сюрпризам.

Итак, астрологи выделяют тройку имен. Это мужские имена с плохим значением – плохим для их вторых половинок.

Совместимость имен – Артур

Артуры упрямы, а жуткая вспыльчивость и ревность не прибавляют покоя в доме. На первое место они ставят себя и свое распрекрасное мнение.

Читайте такжеДети-гении: с кем лучше иметь детей – таблица знаков ЗодиакаЧто касается совместимости, то в жены Артуру подойдет либо ведомая женщина, согласная всю жизнь играть вторую скрипку и поклоняться мужу – или же, наоборот, еще более сильная личность, нежели Артур, которая продавит и укротит зарвавшегося муженька.

Наилучшая совместимость с обладательницами имен: Агния, Алевтина, Алина, Алсу, Альбина, Альфия, Ариадна, Варвара, Василиса, Вера, Вероника, Лидия, Наталья, Ольга, Римма, Светлана, Тамара, Ульяна, Фекла, Яна.

Совместимость имен – Роман

Роман – это чаще всего мужчина нерешительный. Можно сказать, что он противоположность Артура: такой принимать свои решения не будет, переложив всё самое тяжелое и сложное на хрупкие женские плечи.

Читайте такжеЛучшие семьянины: астролог назвал самые "домашние" знаки ЗодиакаЕсли женщина жаждет тянуть всю семью на себе – тогда Роман ей подходит. Но тут стоит добавить, что помимо бега от семейных трудностей – Романы еще и любители гульнуть на стороне. О тяготах семейной жизни они зачастую любят поплакаться на груди любовницы. Так что в спутники они идеально впишутся разве что жестким бизнес-леди или снежным королевам.

Наилучшая совместимость с обладательницами имен: Анна, Валентина, Елена, Клавдия, Любовь, Майя, Мария и Софья.

Совместимость имен – Кирилл

Кирилл по характеру требовательный эгоист. Более того, зачастую они вырастают маменькиными сынишками. Поэтому помимо способов ужиться с самим Кириллом – придется искать еще и подходы к его маме.

Все бытовые вопросы Кирюша, скорее всего, также переложит на супругу.

Наилучшая совместимость с обладательницами имен: Алла, Анжела, Елена, Маргарита, Оксана, Римма и Эльвира.

брак замужество имена
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:46
"Пели или пили?": Панин высказался об Украине и 1+1
13:46
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: лакомое предложение, неистовый роман и западня
13:45
Негативные имена – с кем после брака ждет тяжелая судьба Видео
13:43
Покушал и морщин не обнаружил: назван простой десерт, который молодит
13:38
Китай выделил баснословную сумму на борьбу с новым коронавирусом
13:30
"Довы*бывлся": Шнуров насмешил матерным стихом о попе РПЦ Чаплине
13:12
"Идиотом себя зачем выставлять": Бабченко назвал Билли Айлиш "х*ней" и получил на орехи в Сети
13:12
Троянский московский дракон: эксперт рассказал, как Донбасс "сожрет" Украину
13:10
Лариса Голубкина в больнице - что с ней случилось
12:52
"Враги России": экс-советник Путина объяснил, как Москва уходит от ответственности за рейс МН17
12:51
В России у подростка прямо во рту взорвался вейп
12:29
Зеленский уволил Витренко Видео
12:24
Дом Дракона: кого ищут на главные роли
12:16
Пассажирский самолет разбился в Афганистане Видео
12:15
Дело о сбитом Боинге: в Иране рассказали, кто будет расшифровывать "черные ящики"
12:15
"Бородянский проклят": в Сети "ядовито" отреагировали на пожар в Минкульте Видео
12:11
"Чума пришла": в России выявили 100 человек с подозрением на уханьский вирус
11:55
Знатный специалист: Лещенко поставили на борьбу с коррупцией в Укрзализныце
11:55
Не работает почтовый ящик Mail.ru – что случилось с сервисом
11:53
Украинцы просят разрешить давать ребенку в качестве отчества имя матери
11:42
Возвращение Украины в ПАСЕ: полномочия российской делегации будут обжалованы
11:42
Отставка Суркова: как изменится политика Кремля по отношению к Украине мнение
11:22
Масштабное ДТП под Одессой: столкнулись 11 транспортных средств, есть жертва Фото Видео
11:20
В Киеве загорелся Минкульт, опубликованы фото и видео Видео
11:20
Грэмми 2020 - кто победил Видео
11:15
Маникюр 2020 фото новинки: красивый маникюр френч и яркий животный принт Фото
11:14
Экс-советник Путина предупредил Украину об опасности Видео
11:10
Советник Гончарука пролил свет на сотрудничество Укрзализныци и Deutsche Bahn
11:07
Бомба в самолете с 262 пассажирами: в России в небе произошло устрашающее ЧП
11:05
Наталья Андрейченко пропала - куда ехала звезда Мерри Поппинс
10:44
В Раде рассказали, при каких условиях Аваков покинет МВД
10:41
Авось пронесет: военные Ирана три дня врали своему президенту об ударе по Боингу МАУ Видео
10:36
"Взрыв под контролем": в Киеве на Печерске нашли бомбу - СМИ
10:30
Молодой Папа 2 сезон: график выхода серий и как смотреть сериал
10:16
Посол Германии назвал возможную дату нормандской встречи
10:14
Погода в Украине до конца января: синоптик дал точный прогноз Видео
10:00
Спасительный гол Начо в видеообзоре матча Вальядолид - Реал Видео
09:58
Почему Порошенко наглеет на глазах мнение
09:57
Курс доллара: глава крупного банка рассказал, сможет ли усилиться гривна
09:47
В Харькове прогремел взрыв, есть жертва: что рвануло Фото
09:33
На Урале мать постирала младенца в машинке
09:25
Гороскоп на 27 января всех знаков Зодиака: пылкая любовь, тайный покровитель и расставание
09:24
"Сумашедший и сознательный идиот": Червоненко распек на все корки Гончарука Видео
09:10
Коби Брайант погиб: названа возможная причина крушения вертолета Видео
09:07
Молодой Папа 2 сезон: что было в шестой серии Видео
09:01
"Хочет продать свою книгу": Трамп отреагировал на громкие заявления Болтона
09:00
Фиаско фаворита и гол Роналду в видеообзоре матча Наполи - Ювентус Видео
08:28
Коби Брайант разбился в авиакатастрофе: появилось видео крушения вертолета Видео
08:02
Смертельный вирус в Китае: названо шокирующее число жертв
07:41
Коби Брайант разбился в авиакатастрофе: стали известны подробности трагедии Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять