"Без Бога нам капец": православным показали, как молиться при эпидемии

Молитва против коронавируса – в УПЦ обнародовали текст / 1zoom.ru

Молитва для чтения во время эпидемии коронавируса появилась на YouTube-канале Киево-Печерской лавры.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Павел прочел молитву вместе со своей паствой.

Молитва против коронавируса – текст

Бо́же Вели́кий и Вы́шний, Благоутро́бный и Человеколюби́вый Влады́ко, услы́ши нас недосто́йных рабо́в Твои́х, во мно́жестве ми́лости Твоея́ и низпосли́ нам по́мощь Твою́ во вре́мя наше́ствия боле́зни губи́тельныя на род челове́ческий, Твое́ю Кро́вию иску́пленный.

Читайте такжеКакого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечатьВе́мы Го́споди, яко согреши́хом пред Лице́м Твои́м и грехо́м на́шим несть числа́. Но умилосе́рдися и отврати́ от нас гнев Твой пра́ведный на ны дви́жимый. Не прогне́вайся на ны зело́, Ты бо рекл еси́, яко ра́дость быва́ет на небеси́ о еди́ном гре́шнице ка́ющемся. Приими́ ны́не и на́ше покая́ние, сле́зы и смире́нныя моли́твы возноси́мыя из глубины́ серде́ц на́ших пред святы́м олтаре́м Твои́м.

О́тче щедро́т, Бо́же вся́кого утеше́ния, укрепи́ ны моли́твами Преблагослове́нныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, си́лою Честна́го и Животворя́щего Креста́, свята́го великому́ченика и цели́теля Пантелеи́мона, святителя Луки, исповедника Кры́мскаго, святы́х враче́й и цели́телей на́ших: Ага́пита, Дамиа́на, Ипа́тия Пече́рских и Все́х святы́х земли́ на́шея и прекрати́ боле́зненное пове́трие и отжени́ от нас вся́кую боле́знь и не́мощь, да изба́вльшеся от вся́кия напа́сти Руко́ю Твое́ю кре́пкою, порабо́таем Ти со вся́ким благодаре́нием. Да я́ко и ны́не причаща́ющеся Твоего́ неизглаго́ланнаго Человеколю́бия, пое́м и сла́вим Тя, Творя́щаго вели́кая и чу́дная, сла́вная же и изря́дная.

Я́ко Ты еси́ Исто́чник исцеле́ний, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Люди в комментариях уже поблагодарили церковь за духовную заботу во время пандемии. Кое-кто из прихожан, не сдерживая чувств, признался: "Молитесь все и почаще, чтобы умилостивить нашего Господа. Без него нам капец".

Ранее митрополит Павел рассказал, как спастись от коронавируса. Протестовать против коронавируса бесполезно, уверен священнослужитель – но встретить ситуацию достойно вполне по силам.

Напомним, украинские церкви пошли на уступки из-за коронавируса. При этом церкви Украины отказались отменить богослужения из-за карантина.