3 вещи, которые нужно сделать с веником после покупки: прослужит вдвое дольше

Новый натуральный веник – незаменимый помощник в бытовых нуждах. Чтобы он служил вам долго и не потерял своих качеств, важно принять несколько простых мер перед первым использованием.
Замачивание в солевом растворе
Прежде чем приступить к уборке, необходимо дать вашему венику небольшую "ванну". Ведро горячей воды с добавлением 2 столовых ложек соли станет отличным раствором для замачивания. Оставьте веник в этом растворе на два-три часа. Такая процедура поможет укрепить волокна и предотвратить их рассыпание при использовании.
Пропаривание в горячей воде
Дополнительным способом сделать веник более пластичным и эластичным является его пропаривание в горячей воде. Просто опустите веник в горячую воду на несколько минут, после чего аккуратно обсушите его. Этот метод поможет предотвратить ломкость волокон и сохранит форму веника.
Правильное хранение
Чтобы ваш веник не сломался прежде времени, следите за тем, как вы его храните. Избегайте углов и угловатых мест. Просто привяжите петлю к ручке двери и повесьте веник – это не только предотвратит деформацию, но и сделает его легко доступным.
Вам может быть интересно:
- Можно не ломать ногти: как найти край скотча легко и быстро
- У хороших хозяек всегда стоит стакан с уксусом в холодильнике: в чем хитрость
- Француженки бросают перед сном зубчик чеснока в унитаз: что это дает