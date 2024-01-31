3 вещи, которые нужно сделать с веником после покупки: прослужит вдвое дольше

Прежде чем приступить к уборке, с веником нужно провернуть несколько манипуляций.

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Что нужно сделать с веником после покупки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Новый натуральный веник – незаменимый помощник в бытовых нуждах. Чтобы он служил вам долго и не потерял своих качеств, важно принять несколько простых мер перед первым использованием.

Замачивание в солевом растворе

Прежде чем приступить к уборке, необходимо дать вашему венику небольшую "ванну". Ведро горячей воды с добавлением 2 столовых ложек соли станет отличным раствором для замачивания. Оставьте веник в этом растворе на два-три часа. Такая процедура поможет укрепить волокна и предотвратить их рассыпание при использовании.

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Пропаривание в горячей воде

Дополнительным способом сделать веник более пластичным и эластичным является его пропаривание в горячей воде. Просто опустите веник в горячую воду на несколько минут, после чего аккуратно обсушите его. Этот метод поможет предотвратить ломкость волокон и сохранит форму веника.

Правильное хранение

Чтобы ваш веник не сломался прежде времени, следите за тем, как вы его храните. Избегайте углов и угловатых мест. Просто привяжите петлю к ручке двери и повесьте веник – это не только предотвратит деформацию, но и сделает его легко доступным.

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