Большие буквы и наклон: как узнать характер человека по почерку

Главред расскажет, о чем говорит размер букв и наклон в почерке человека.

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Как узнать характер человека по почерку / коллаж: Главред, фото: pexels/instgram ukrainian_at_heart

Характер человека можно определить по внешним признакам, но не только. Достаточно много вещей в жизни указывает на особенности поведения. Сегодня мы расскажем о том, что может рассказать почерк о его хозяине.

Как узнать характер человека по почерку - размер букв

Давайте сначала посмотрим на размер букв, которые пишет человек. Если он пишет большими буквами, то это означает, что у него масштабная личность и, возможно, он экстраверт. Оказывается, у многих знаменитостей крупный почерк. Если человек пишет мелким шрифтом, то он немного более застенчив, но действительно хорошо сосредотачивается и концентрируется. Если его почерк среднего размера, то он, вероятно, человек, который легко адаптируется.

Как определить характер по почерку - соединение букв

При написании предложения курсивом человеку приходится сделать несколько соединений и они раскрывают кое-что о его личности. Если человек сомкнет буквы, это может означать, что он держит какое-то напряжение в своем теле. Когда человек оставляет расстояние между буквами, то это означает, что он очень спонтанный и не имеет проблем с самовыражением.

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Что значит почерк в левую сторону и наклон вправо

Некоторые люди пишут с наклоном. Когда люди пишут с наклоном вправо, это означает, что они открытые и общительные. Они экстраверты и любят быть среди других. Если же пишут с наклоном влево, они скорее одинокие. Если совершенно прямо, без наклона, это означает, что человек очень практичен и полагается на логику, а не на эмоции.

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