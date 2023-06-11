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"Будет еще новое масштабное горе": астролог назвала даты нового потрясения для Украины

Мария Тупик
11 июня 2023, 12:36 обновлено 11 июня, 12:43
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Астролог назвала год, который принесет много бед Украине и миру. Какие неприятности готовит 2023 год.
Прогноз для Украины война
Прогноз для Украины война / Коллаж Главред, фото pixabay

В 2023 году будет несколько важных периодов для Украины и всего мира. Как говорит астролог и таролог Анна Ефремова, мир столкнется с новым масштабным горем.

"Масштабировать свой взгляд нужно на весь мир, а не на локальное горе. Масштабное горе будет еще по всему миру происходить", - говорит таролог, пишет Главред.

По словам Ефремовой, 2025 год станет переломным моментом в войне РФ и Украины.

"Крайне переломным будет 2025 год, как в войне между Украиной и Россией, так и в мире, и в новой тенденции перелома мира. 2025 год принесет много бед миру и у нас с вами выбора нет", - говорит астролог.

Кто такая Анна Ефремова

Анна Ефремова - таролог, астролог и практикующий экстрасенс. Имеет свой собственный youtube-канал, где дает прогнозы о предстоящих событиях в Украине и мире.

Что ждет Украину в 2023 году

"В 2023 году будет несколько важных периодов. Первый: с 31 июня по 17 августа. Второй: с 16 ноября по 28 декабря. В этот период времени принесут движения народных массах и экологические природные катаклизмы. Движение народных масс - это, скорее всего, будет миграция, эвакуационные перемещения", - добавила она.

Кроме того, "начиная с 4 октября 2023 года до конца года произойдут очень важные события".

"Это может быть политика, война, здравоохранения - будут изменения", - сказал таролог.

Смотрите видео прогноз, что ждет Владимира Зеленского:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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