"Будет сильно болезненный удар": Украину ждет очень неожиданное событие - прогноз

Прогноз на День Независимости 2023 для Украины и почему осенью стоит ожидать новый массовых обстрелов, рассказали астрологи.

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Прогноз на День Независимости 2023 война в Украине/ Коллаж Главред, фото 43 Отдельная Артиллерийская Бригада имени гетмана Тараса Трясила, pixabay

Украина на поле боя будет мощно отвечать оккупантам. Как рассказали астрологи и тарологи, РФ готовит атаку дронов и болезненный удар по Украине, а на День независимости обострение.

По словам астролога Яны Тимощук, Россия готовит дроны для сильнейшей атаки.

"В России начались перестановки у власти и смещение сил. У них идет принципиально новый план и новый путь. Это новые пути развития на поле боя. Но у них идет недостаток человеческого ресурса. У них будет отход от каких-то территорий Украины. Оккупанты видят прорыв и победу на определенных направлениях. Украины будет отвечать мощно. Они готовят дроны и удары будут достаточно сильные. Это октябрь - ноябрь месяц", - сказала Яна Тимощук, передает Главред.

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Кто такая Яна Тимощук Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

По словам известного таролога Стеллы, до конца 2023 года массовые обстрелы могут прекратиться, но сентябрь в Украине будет опасным.

"Закончатся ли обстрелы в 2023 году? В конце лета или в начале осени нам дадут очень сильное ПВО или что-то другое. Действительно, закроют небо, и об этом разговоры идут. Тогда потихоньку будет все идти на убыль. Думаю, к концу года острая стрельба закончится. На поле боя будут обстрелы. Обстрелы ракетами и дронами, по портам, складам, ТЦ прекратятся до конца года. Боевые действия будут продолжаться. В целом, небо будет закрыто в Украине. Обстрелы и разрушения до конца года фактически прекратятся", - говорит таролог Стелла.

Кто такая таролог Стелла Стелла - таролог из Чернобаевки, говорится на странице в Instagram. Часто делает личные расклады и дает большие прогнозы для Украины и мира.

Болезненный удар по Украине

"В целом сентябрь будет не менее активен, чем август. Будут активны действия. В сентябре еще будет болезненный удар. В сентябре будет очень больно. Удары будут направлены туда, где дети. Возможно, это будут школы. Карты постоянно показывают детей. Студенты, школьники – это возможные хаотические прилеты по учебным заведениям", - говорит таролог.

Освобождение территорий Украины

"К концу августа будут освобождены территории, а в сентябре будет гораздо больше освобожденных территорий", - добавила таролог Стелла.

Массовый обстрел Киева

"Планы врага по Киеву одни – нанести массовый удар. Этот план они разрабатывают. Именно болезненный удар, который будет нести проблемы обществу. Однако, этот удар не реализуется, показывают карты", - сказала таролог Людмила Хомутовская.

Людмила Хомутовская Людмила Хомутовская - известный украинский таролог, экстрасенс, регресолог, биоэнергет.

Чего ждать на День независимости 24 августа

"День независимости 24 августа – будет неспокойным в первой половине дня. Особенно ночью, и днем 24 сентября до 11:30. В преддверии Дня независимости обстрелы будут усиливаться. На фронте будет очень сильное противостояние. Ситуация в течение дня 24 августа будет сильно меняться. Также будут важные политические события и важные пакеты военной помощи", - рассказал астролог Алексей Кириченко.

Кто такой Алексей Кириченко Алексей Кириченко изучает астрологию с 1999 года. С 2005 года начал преподавать астрологию. Является автором многих статей на тему астрологии. Имеет свой собственный ютуб-канал.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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