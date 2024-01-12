Церковный праздник 13 января: ни в коем случае не обижайте в этот день кошку

Обидеть кошку в этот день, это значит накликать на себя беду.

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Какой праздник 13 января / Коллаж Главред, фото glazoveparhia, flickr (Jo Naylor)

13 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти Ермила и Стратоника Сингидонских.

Какой праздник 13 января

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Церковный праздник 13 января

13 января по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти Ермила и Стратоника Сингидонских.

Ермил, прославленный и мудрый человек Стратоник, пострадал при царе Ликинии. Святой Ермил был диаконом в городе Сингидоне (современный Белград, столица Сербии). Подвергнутый тюремному заключению по приказу Ликиния, он многократно страдал за свою веру во Христа. Несмотря на виселицу и израненное тело, он оставался непоколебим и, наконец, был утоплен в реке Дунай.

Стратоник, будучи тюремным надзирателем и тайным христианином, был близким другом святого Ермила. Созерцая страдания своего друга, он не мог сдержать слезы. Обнаруженный как последователь Христа в результате пыток, и ему, подобно Ермилу, суждено было быть погруженным в Дунай.

Мощи обоих святых были обнаружены верующими на третий день на берегу реки и затем похоронены рядом с Сингидоном.

Что нельзя делать 13 января

В стародавние времена наши предки тщательно избегали обижать кошку в этот день, поскольку считали, что это могло привести к несчастью и бедам, которые преследовали человека на протяжении всего года. Также считалось неудачным, если две девушки заглядывали вместе в зеркало, так как это могло привести к "обмену судьбами".

Именины 13 января

13 января День Ангела отмечают: Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Яков.

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