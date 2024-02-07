Церковный праздник 8 февраля: от чего надо воздержаться на Захарии

Узнайте, что считается неподходящим на сегодняшний день.

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Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото flickr (Nathaniel_U), diomedes2

8 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти ветхозаветного пророка Захарии.

Какой праздник 8 февраля

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Церковный праздник 8 февраля

8 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти ветхозаветного пророка Захарии.

Пророк Захария является одним из двенадцати малых пророков в Библии. Его книга, состоящая из 14 глав, является самой объемной среди книг малых пророков и известна также как "Книга надежды".

Пророческие послания Захарии относятся к периоду между 520 и 517 годами до нашей эры, когда Зорававель приступил к окончательному восстановлению храма Соломона в Иерусалиме. Захария, действуя как пророк Господа, играл ключевую роль в этом процессе восстановления.

В своих пророчествах Захария предсказывал пришествие Иисуса-Мессии, Его торжественный вход в Иерусалим, распятие, предательство за 30 сребренников и многое другое. Позднее апостолы, рассказывая о жизни Иисуса, ссылались на пророчества Захарии. Согласно евангелисту Матфею, пророк Захария был убит в Храме (Матф. 23:35).

Образ и послания пророка Захарии призывают каждого христианина не щадить усилий и ресурсов для восстановления и строительства храмов, которые являются живыми свидетелями надежды и веры, а также гарантом национального единства и долговечности.

Что нельзя делать 8 февраля

В соответствии с обычаем, использование точильных инструментов, таких как ножи и другие режущие предметы, за исключением секаторов, считается неподходящим на сегодняшний день. Поэтому 8 февраля рекомендуется воздержаться от проведения хирургических операций и посещений стоматолога, если это возможно. Лучше перенести такие мероприятия на другой день.

Именины 8 февраля

8 февраля День Ангела отмечают: Аркадий, Ананий, Аммоний, Иоанн, Давид, Гавриил, Иосиф, Климент, Павел, Петр, Семен, Федор, Мария, Ирма, Берта.

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