Церковный праздник 9 января: чего не стоит делать, чтобы не получить лишние проблемы

9 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти святого мученика Евстратия.
Какой праздник 9 января
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Церковный праздник 9 января
9 января по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти святого мученика Евстратия.
Евстратий, принадлежа к богатой семье, избрал монашеский путь, становясь монахом Киево-Печерского монастыря около 1076 года.
Во времена нападения половецкого князя Буняка на Киев, Евстратий вместе с другими монахами оказался в плену и был продан еврею в Крыму. Всего было продано 50 пленных, из них 30 монахов монастыря. Враг требовал от пленных отказаться от веры, но Евстратий мужественно отказался и объявил, что для него жизнь - Христос, а смерть - достояние.
Его мужественные слова укрепили дух других пленных, которые решили умереть, не отказываясь от Христа. Лишь через девять месяцев мученического заключения их освободили с помощью собранных в Киеве денег. По возвращении в монастырь Евстратий славился своей духовностью и молитвой, а за заслуги перед Церковью был назначен настоятелем Киево-Печерского монастыря. Он жил духовной жизнью до конца своих дней, скончавшись 28 апреля 1097 года.
Что нельзя делать 9 января
Важно избегать чрезмерного употребления алкогольных напитков. Не рекомендуется прикреплять пуговицы, чтобы избежать возможных проблем. Старайтесь избегать конфликтов, негативных высказываний и склок.
Именины 9 января
9 января День Ангела отмечают: Захар, Павел, Петр, Филипп и Антонина.
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