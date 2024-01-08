Церковный праздник 9 января: чего не стоит делать, чтобы не получить лишние проблемы

В этот день важно избегать чрезмерного употребления алкогольных напитков.

https://glavred.info/life/cerkovnyy-prazdnik-9-yanvarya-chego-ne-stoit-delat-chtoby-ne-poluchit-lishnie-problemy-10531508.html Ссылка скопирована

Какой праздник 9 января / Коллаж Главред, diomedes2, flickr (Francisco Osorio)

9 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти святого мученика Евстратия.

Какой праздник 9 января

Праздники в мире:

видео дня

Международный день хореографа

Церковный праздник 9 января

9 января по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти святого мученика Евстратия.

Евстратий, принадлежа к богатой семье, избрал монашеский путь, становясь монахом Киево-Печерского монастыря около 1076 года.

Во времена нападения половецкого князя Буняка на Киев, Евстратий вместе с другими монахами оказался в плену и был продан еврею в Крыму. Всего было продано 50 пленных, из них 30 монахов монастыря. Враг требовал от пленных отказаться от веры, но Евстратий мужественно отказался и объявил, что для него жизнь - Христос, а смерть - достояние.

Его мужественные слова укрепили дух других пленных, которые решили умереть, не отказываясь от Христа. Лишь через девять месяцев мученического заключения их освободили с помощью собранных в Киеве денег. По возвращении в монастырь Евстратий славился своей духовностью и молитвой, а за заслуги перед Церковью был назначен настоятелем Киево-Печерского монастыря. Он жил духовной жизнью до конца своих дней, скончавшись 28 апреля 1097 года.

Что нельзя делать 9 января

Важно избегать чрезмерного употребления алкогольных напитков. Не рекомендуется прикреплять пуговицы, чтобы избежать возможных проблем. Старайтесь избегать конфликтов, негативных высказываний и склок.

Именины 9 января

9 января День Ангела отмечают: Захар, Павел, Петр, Филипп и Антонина.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.