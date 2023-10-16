Чем лошадь отличается от иглы: креативные ответы украинцев заставят вас улыбнуться

К загадке надо подойти немножко с юмором и креативом, чтобы правильно ответить на вопрос.

https://glavred.info/life/chem-loshad-otlichaetsya-ot-igly-kreativnye-otvety-ukraincev-zastavyat-vas-ulybnutsya-10508653.html Ссылка скопирована

Чем лошадь отличается от иглы / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (mariia_pankiv), flickr (Clara T, lee)

Загадки - один из интересных способов заставить мозг работать. Особенно, если они смешные и с подвохом, например - чем лошадь отличается от иглы.

Да, пользовательница TikTok maria_pankiv решила проверить, догадаются ли украинцы, какой ответ на этот вопрос правильный.

Конечно же, большинство не только не смогло разгадать эту сложную загадку, но блогер получила вместо правильного ответа креативные.

видео дня

"Ну чем отличается, во-первых, лошадь живая, а игла - нет! И там ушко есть, и там тоже", - подошел с креативом один из опрошенных.

Вот какие ответы получила блогерка:

Игла плоская, лошадь круглая;

Лошадь ходит, игла ползает;

Игла лезет, а лошадь бежит;

У иглы одно ушко, а у лошади два;

Иглой можно что-то зашить, а на лошади можно поездить;

Игла колючая, а лошадь как бы надо кормить;

Ничем не отличается, простите!

Правильный ответ на загадку

Чтобы ответить на вопрос чем лошадь отличается от иглы, надо подойти к ответу с юмором.

Правильный ответ: на лошадь сначала подпрыгиваешь, а потом садишься, а на иглу сначала садишься, а потом подпрыгиваешь.

Смотрите видео, как украинцы пытаются разгадать загадку:

Больше интересного:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.