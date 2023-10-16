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Чем лошадь отличается от иглы: креативные ответы украинцев заставят вас улыбнуться

Лидия Неплях
16 октября 2023, 12:08 обновлено 16 октября, 12:08
К загадке надо подойти немножко с юмором и креативом, чтобы правильно ответить на вопрос.
Чем лошадь отличается от иглы
Чем лошадь отличается от иглы / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (mariia_pankiv), flickr (Clara T, lee)

Загадки - один из интересных способов заставить мозг работать. Особенно, если они смешные и с подвохом, например - чем лошадь отличается от иглы.

Да, пользовательница TikTok maria_pankiv решила проверить, догадаются ли украинцы, какой ответ на этот вопрос правильный.

Конечно же, большинство не только не смогло разгадать эту сложную загадку, но блогер получила вместо правильного ответа креативные.

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"Ну чем отличается, во-первых, лошадь живая, а игла - нет! И там ушко есть, и там тоже", - подошел с креативом один из опрошенных.

Вот какие ответы получила блогерка:

  • Игла плоская, лошадь круглая;
  • Лошадь ходит, игла ползает;
  • Игла лезет, а лошадь бежит;
  • У иглы одно ушко, а у лошади два;
  • Иглой можно что-то зашить, а на лошади можно поездить;
  • Игла колючая, а лошадь как бы надо кормить;
  • Ничем не отличается, простите!

Правильный ответ на загадку

Чтобы ответить на вопрос чем лошадь отличается от иглы, надо подойти к ответу с юмором.

Правильный ответ: на лошадь сначала подпрыгиваешь, а потом садишься, а на иглу сначала садишься, а потом подпрыгиваешь.

Смотрите видео, как украинцы пытаются разгадать загадку:

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