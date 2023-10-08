У вас самые зоркие в мире глаза, если вы сможете заметить спрятавшегося на фотографии оленя

Эта головоломка не так проста, как кажется: попробуйте и проверьте, насколько хороша ваша внимательность.

https://glavred.info/life/u-vas-samye-zorkie-v-mire-glaza-esli-vy-smozhete-zametit-spryatavshegosya-na-fotografii-olenya-10506562.html Ссылка скопирована

Найди оленя на картинке / Коллаж Главред, фото flickr (snowflkfan), Mirror

Оптические иллюзии и визуальные головоломки не только полезны для мозга, но и маняще увлекательны. Следующая головоломка либо заставит вас почувствовать себя невероятно самодовольным, либо вы захотите вырвать волосы от досады

Насколько быстро вы сможете найти оленя, спрятанного на этой картинке, зависит от того, насколько хорошо ваше зрение и насколько вы наблюдательны, пишет Mirror.

Считается, что оптические иллюзии, головоломки и другие виды головоломок оказывают огромное влияние на работу мозга: они помогают расслабиться и отдохнуть после тяжелого рабочего дня, улучшают память, способствуют развитию различных видов мышления - пространственного и визуального.

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Найди оленя на картинке, фото Mirror

На этой, казалось бы, обычной фотографии сада где-то внутри находится олень, и заметить его за шесть секунд означает что у вас невероятно хорошее зрение. Отправьте картинку всем своим друзьям, что убедиться, что вы один из самых зорких среди них.

Удалось найти? Если у вас ушло на это чуть больше шести секунд, не переживайте, большинство из нас уже не так внимательны, как раньше, благодаря нашему технозависимому образу жизни. Если вам удалось найти оленя менее чем за 30 секунд или даже за минуту, это уже неплохо. Если же вы вообще не нашли оленя, прокрутите страницу вниз, чтобы узнать, где он был спрятан.

Ответ на головоломку

Как видите ниже, олень прятался за кирпичным забором позади мусорного бака.

Ответ на головоломку про оленя на картинке, фото Mirror

Напомним, ранее Главред предлагал жуткую хэллоуинскую головоломку, нужно найди летучую мышь среди котиков всего за 28 секунд.

А вот в этой оптической иллюзии только 2% людей найдут поросенка в цирке за 15 секунд.

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