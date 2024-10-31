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Чем лучше протирать экран плазмы: какие 2 средства категорически нельзя использовать

Алёна Воронина
31 октября 2024, 17:36
118
Чтобы обойтись без специальных салфеток и спреев, можно использовать несколько простых домашних способов очистки экранов. Это займет всего несколько минут.
ТЕЛЕВИЗОР
Чем лучше протирать экран плазмы/ коллаж: Главред, фото: скрин

О чем вы узнаете:

  • Какими средствами можно протирать экран плазмы
  • Какие средства ни в коем случае нельзя использовать для очистки плазмы

Экран телевизора, как и все остальные вещи дома, также нуждается в регулярной очистке. Но эта поверхность очень уязвима к различным средствам, поэтому нужно тщательно выбирать средства и способы, которыми вы планируете ее протирать. Каждому владельцу такой техники нелишним будет знать, чем протирать плазму в домашних условиях.

Автор YouTube-канала Digital Trends Калеб Денисон рассказал, чем лучше протирать экран плазмы и чем нельзя протирать экран телевизора.

Чем нельзя протирать экран телевизора

Он отметил, что есть ряд средств, которых категорически следует избегать, когда вы ищете, чем протереть экран телевизора, компьютера или ноутбука.

1. Средства для чистки стекла и универсальные средства для чистки

Такие средства содержат нашатырный спирт и другие химические вещества, которые могут повредить экран. Возможно не мгновенно, но впоследствии они вызовут повреждение антибликового слоя и других покрытий.

2. Бумажные полотенца, бумажные салфетки и туалетная бумага

Такими средства можно вытирать многие другие поверхности дома, но только не экраны телевизора и компьютера, ведь они могут поцарапать такие уязвимые поверхности. Такой негативный эффект может быть незаметен сразу, но со временем все эти микроцарапины приведут к созданию тусклых пятен на поверхности экрана.

Чем можно протирать экран плазмы

1. Специальные салфетки, спреи и другие средства для очистки экранов

Такие средства созданы специально для того, чтобы очищать экраны, поэтому они никаким образом для таких поверхностей не навредят. Вариации таких средств достаточно широки - от специальных салфеток до различных видов спреев.

2. Баллончик сжатого воздуха

С его помощью можно очистить экран от пыли, которая там накопилась. Нужно просто сдуть пыль воздухом из баллончика.

3. Салфетки из микрофибры и дистиллированная вода

Нужно налить дистиллированную воду в маленькую бутылочку с распылителем (обязательно дистиллированную воду, обычной заменить не удастся).

"В большинстве случаев это все, что вам нужно", - отметил автор видео.

Он рассказал, что если экран просто запылен, то его можно протереть сухой салфеткой из микрофибры.

Но если на экране есть какие-то загрязнения или следы от пальцев и т.д., то нужно наполнить маленькую бутылочку с распылителем дистиллированной водой, распылить эту воду на салфетку из микрофибры, чтобы она была лишь едва влажной, и помыть экран. Перед очисткой экрана таким способом телевизор лучше выключить и отсоединить от электросети. Пятна нужно вытирать круговыми движениями и не нажимать очень сильно, чтобы не повредить экран. После этого протереть экран сухой салфеткой из микрофибры.

Если на экране есть такие загрязнения, которые трудно удалить просто водой, например, какие-то жирные пятна, тогда нужно добавить в дистиллированную воду несколько капель средства для мытья посуды и протереть экран салфеткой из микрофибры с этим раствором. Не нужно добавлять много этого средства, ведь в таком случае на экране останутся мыльные полосы. После этого нужно протереть экран салфеткой с дистиллированной водой и далее - сухой салфеткой из микрофибры.

Смотрите видео о том, чем лучше протирать экран плазмы:

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